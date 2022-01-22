إجراءات مشددة لمواجهة كورونا بامتحانات جامعة مطروح

تابع الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم السبت، مع عمداء الكليات انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/ 2022 بجميع كليات الجامعة في أسبوعها الثاني، مؤكدًا أن الانضباط والهدوء ساد اللجان الامتحانية، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة، وأشاد رئيس الجامعة بدور العمداء وجميع القائمين على أعمال الامتحانات في تحقيق الانتظام أثناء سير الامتحانات، وتوفير جميع سبل الراحة للطلاب.

إجراءات احترازية بجامعة مطروح

وأكد رئيس رئيس جامعة على ضرورة مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من توفير الكواشف الحرارية، وارتداء الكمامات الطبية لجميع الطلاب والعاملين في اللجان والمراقبين والأساتذه، ومراعاة التباعد الاجتماعي، وتعقيم وتطهير مقار الامتحان بين كل فترة امتحان والفترة التي تليها، وعقب انتهاء فترات الامتحانات على مدار اليوم، للحفاظ على سلامة الجميع مع توفير المطهرات في جميع دورات المياه باللجان داخل الكليات على مستوى الجامعة، بفروعها المختلفة في فوكه ورأس الحكمة ومدينة مرسى مطروح.

مواعيد امتحانات جامعة مطروح

وقال رئيس جامعة مطروح إن هناك خريطة زمنية للعام الجامعى 2021/ 2022 لعدد 11 كلية في الجامعة، بدأت خلالها امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت الماضي، الموافق 15 يناير، وتنتهي الامتحانات يوم 3 فبراير 2022.

إجازة نصف العام

وأضاف رئيس جامعة مطروح أنه من المقرر أن تبدأ إجازة منتصف العام اعتباراً من السبت الموافق 5 فبراير، وتنتهي الخميس الموافق 17 فبراير، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 19 فبراير 2022.