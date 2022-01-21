خريطة انقطاع الكهرباء بمحافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط لمدة أسبوع
كتب:
صالح رمضان
01:54 م | الجمعة 21 يناير 2022
شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء
أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم، عن خريطة فصل التيار الكهربائي على مدار الأسبوع القادم، وذلك خلال الفترة من 22 يناير، وحتى 27 يناير الجاري، في نطاق 3 محافظات تابعين للشركة وهي: «الدقهلية – دمياط – كفر الشيخ»، وذلك نظرا للقيام بأعمال الصيانة الدورية، وحسب المناطق المحددة في جداول الصيانة الأسبوعية.
مواعيد قطع الكهرباء في شركة شمال الدلتا
ونشرت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بيانا بمواعيد ومناطق قطع الكهرباء في 4 قطاعات تابعة لها، وهي قطاعات: «جنوب الدقهلية – شمال الدقهلية – دمياط – كفر الشيخ» وذلك بنشر بيان بالفصل المبرمج لشبكات الجهد المتوسط لفرق الصيانة خلال الأسبوع، وكذلك بيان بأعمال خطة الإحلال والتجديد والخطة الطموحة لشبكة الجهد المتوسط.
مواعيد قطع الكهرباء وأسبابها
وتتراوح فترة انقطاع التيار الكهربائي في أعمال الصيانة من 3 ساعات إلى 5 ساعات يوميًا، تبدأ من الساعة 9 صباحا في كافة المناطق، وتنتهي الساعة 12 أو 2 ظهرا، حسب الوقت الذي تحتاج إليه الصيانة.
وتجرى أعمال الصيانة على الكابلات أو الأسلاك الهوائية، وتتعدد أعمال الصيانة بين تحسين الأداء أو الصيانة أو نقل الكابلات، أو إطلاق تيار على كابلات جديدة، أو زرع أعمدة جديدة، أو تركيب الخلايا الجديدة.
وأهابت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، في بيان لها، بالمواطنين في محافظات «الدقهلية – دمياط – كفر الشيخ»، قاطني الأماكن والوحدات المحلية المتأثرة بانقطاع الكهرباء والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، ضرورة العمل على اتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من الكهرباء، خلال فترة انقطاع الكهرباء المعلنة.