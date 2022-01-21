خريطة انقطاع الكهرباء بمحافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط لمدة أسبوع

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم، عن خريطة فصل التيار الكهربائي ‏على مدار ‏الأسبوع القادم، وذلك خلال الفترة من 22 يناير، وحتى 27 يناير الجاري، في نطاق 3 محافظات تابعين للشركة وهي: ‏‏«الدقهلية – دمياط – كفر الشيخ»، وذلك نظرا للقيام بأعمال ‏الصيانة الدورية، وحسب المناطق ‏المحددة في جداول الصيانة الأسبوعية.‏

مواعيد قطع الكهرباء في شركة شمال الدلتا

ونشرت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، على صفحتها الرسمية على موقع ‏التواصل ‏الاجتماعي «فيسبوك»، بيانا بمواعيد ومناطق قطع الكهرباء في 4 ‏قطاعات تابعة لها، وهي قطاعات: ‏‏«جنوب الدقهلية – شمال الدقهلية – دمياط – ‏كفر الشيخ» وذلك بنشر بيان بالفصل المبرمج ‏لشبكات الجهد المتوسط لفرق ‏الصيانة خلال الأسبوع، وكذلك بيان بأعمال خطة الإحلال ‏والتجديد والخطة الطموحة لشبكة الجهد المتوسط.

مواعيد قطع الكهرباء وأسبابها

وتتراوح فترة انقطاع التيار الكهربائي في أعمال الصيانة من 3 ساعات إلى 5 ‏ساعات يوميًا، تبدأ ‏من الساعة 9 صباحا في كافة المناطق، وتنتهي الساعة 12 أو 2 ظهرا، حسب الوقت الذي ‏تحتاج إليه الصيانة.‏

وتجرى أعمال الصيانة على الكابلات أو الأسلاك الهوائية، وتتعدد أعمال ‏الصيانة بين تحسين ‏الأداء أو الصيانة أو نقل الكابلات، أو إطلاق تيار على ‏كابلات جديدة، أو زرع أعمدة جديدة، أو ‏تركيب الخلايا الجديدة.

وأهابت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، في بيان لها، بالمواطنين في محافظات «الدقهلية ‏‏– دمياط – كفر ‏الشيخ»، قاطني الأماكن والوحدات المحلية المتأثرة بانقطاع ‏الكهرباء والهيئات والمصالح ‏والمستشفيات والمخابز، ضرورة العمل على اتخاذ ما ‏يلزم لتوفير احتياجاتهم من الكهرباء، خلال فترة ‏انقطاع الكهرباء المعلنة.‏