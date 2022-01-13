شاب يلقي بنزينا على والده بالدقهلية ويشعل فيه النار.. «رفض يشتريله موبايل»

أشعل شاب النار في والده، بعد أن ألقي عليه بنزينا، وهو داخل شقته في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وفر هاربا، بسبب رفض الأخير إعطائه مبلغ 6 آلاف جنيه لشراء تليفون محمول جديد.

وفوجئ الأب بابنه عندما فتح له باب الشقة، يلقي بزجاجة مولوتوف داخل الشقة وفر هاربا، إلا أن مباحث قسم شرطة ثان المنصورة تمكنت من القبض عليه، واعترف بارتكاب الواقعة.

بلاغ باشتعال النار في مسن بالمنصورة

ورد إخطار لمأمور قسم ثان المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، ببلاغ أهالي منطقة كفر البدماص، بإلقاء شاب بنزينا علي ملابس والده، داخل شقة الأخير، الكائنة بشارع عبده معروف، ما تسبب في إصابة الأب بحروق متعددة، وجرى نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي، بعد أن تمكن الأهالي من إخماد النار المشتعلة بملابسه.

المصاب يروي تفاصيل الحادث في التحقيقات

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين إصابة «ع. ص. ع. م.»، 64 سنة، سائق سيارة تاكسي، بعدة حروق من الدرجتين الثانية والثالثة، في أماكن متفرقة بالجسد، منها الوجه والجسم والرقبة.

واتهم الأب في محضر الشرطة، نجله «إبراهيم»، 20 سنة، سائق تاكسي، بالتسبب في إصابته داخل شقته؛ بسبب رفضه شراء موبايل جديد له.

وأكد الأب في التحقيقات، أن ابنه يعمل سائق علي سيارة تاكسي ملكه، وفوجئ به يطلب شراء تليفون موبايل جديد، قيمته 6 آلاف جنيه، موضحا: «طلبت منه أن يدخر من عمله ويشتري ما يريد، إلا أنه هددني بأنه سيولع فيا لو لم أعطيه المبلغ، وعند عودته إلي البيت بمجرد أن فتحت باب الشقة فوجئت به يلقي زجاجة بنزين وأشعل وهرب، واشتعلت النار في ملابسي وجسمي، ولولا تدخل الجيران في الوقت المناسب ونقلي للمستشفى لتسبب في احتراقي والشقة».

وتمكنت المباحث من إلقاء القبض على الشاب، واعترف بارتكاب الواقعة للسبب ذاته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.