بدء محاكمة دجال فيصل بعد قليل.. زور شهادات في الطب التكميلي

تبدأ بعد قليل محاكمة دجال فيصل «أيمن.أ»، بمحكمة جنح مستأنف بولاق الدكرور، وكانت محكمة جنح جنوب الجيزة، قد قضت بمعاقبة الدجال بالحبس لمدة سنة وكفالة 1000جنيه بتهمة النصب.

القبض على دجال فيصل

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد ألقت القبض على المتهم «صاحب مركز غير مرخص» بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وبحوزته عدداً من المضبوطات والأدوات التي تؤكد ممارسته ذلك النشاط الآثم وشهادات مزورة منسوبة لإحدى أكاديميات الطب التكميلى.

«ضحية الدجال» تشكر وزارة الدخلية والقضاء المصري

كما توجهت إحدى ضحايا الدجال بفيصل «بسمة.م» برسالة شكر لوزارة الداخلية لسرعة القبض على المتهم، وكذلك أعربت عن سعادتها وثقتها في قضاء مصر الشامخ، بعد إصدار المحكمة حكم بسجن «أيمن.أ» الشهير بدجال فيصل سنة وإلزامة دفع كفالة 1000 جنيه، وناشدت المواطنين بعدم الانسياق وراء النصابين.