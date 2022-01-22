«الأرصاد»: درجة الحرارة المحسوسة تصل لأقل من 6 ليلا (فيديو)

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة مستمرة اليوم في الانخفاض، وكذلك على مدار الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن هناك انخفاضا ملحوظا على كل مناطق الجمهورية بدرجات الحرارة.

وأوضحت، أن درجات الحرارة قد تزيد في فترات سطوع الشمس فقط، لكن توجد كتل هوائية شديدة البرودة، لذا يكون الطقس خلال ساعات النهار باردا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ومحافظات السواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون معتدلا على محافظات جنوب الصعيد وبعض مناطق من جنوب سيناء.

انخفاض الحرارة بشكل ملحوظ مع غياب أشعة الشمس

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دارين مصطفى، على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه خلال ساعات الليل ومع غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، والطقس يكون شديد البرودة، ويكون قارصا ببعض المناطق، ويتكون الصقيع، وتصل درجة الحرارة الصغرى لـ7 درجات، وتصل درجة الحرارة المحسوسة لأقل من 6.

وأشارت إلى تكون الصقيع على المزروعات ببعض مناطق شمال الصعيد، ووسط سيناء ودرجات الحرارة تقل عن 5 درجات بها.

نشاط للرياح على بعض مناطق السواحل الشمالية

وكشفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع اليوم وجود نشاط للرياح على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية للبلاد وجنوب سيناء، ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وذكرت أن الشبورة المائية اليوم كانت خفيفة على بعض الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية ولم تؤثر على حركة المرور تماما، وتبدأ بالتلاشي مع سطوع آشعة الشمس وتتحسن الرؤية على الطرق.