الأرصاد: 4 ظواهر جوية يشهدها طقس الأسبوع.. عودة للأمطار وتكون الثلوج

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار تأثير المرتفع الجوي، ذو القيم الضغطية العالية، والقادم من أوروبا على أنحاء البلاد كافة، كاشفة عن خريطة الظواهر الجوية المتوقعة حتى الخميس المقبل، ومن المتوقع أن تظل الأجواء شديدة البرودة لمدة أسبوع، ليسود طقس بارد نهاراً شديد البرودة ليلا يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية وبالتالي يزداد الإحساس ببرودة الطقس هناك.

حالة الطقس المتوقعة حتى الخميس

وأضافت الأرصاد، في بيانها بشأن الظواهر الجوية، أن الطقس يظل متأثرا بالمرتفع الجوي، إذ تشهد مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، طقسا باردا نهاراً، وتقل حدة البرودة على كلا من جنوب سيناء، وجنوب البلاد، ليكون الطقس معتدل الحرارة هناك وذلك خلال فترات النهار، مؤكدة على أن نشاط حركة الرياح يزيد من الإحساس بالبرودة، لتكون درجة الحرارة المحسوسة أقل من المسجلة بقيم تصل لـ3 درجات مئوية، بينما تشهد المناطق كافة، طقس شديد البرودة خلال ساعات الليل، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، وشمال الصعيد، مع تكون الثلوج على مرتفعات سيناء.

شبورة وفرص لسقوط الأمطار

وتابعت الهيئة: يشهد طقس السبت انتشارا للشبورة المائية، على بعض الطرق، مع نشاط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء، بالإضافة إلى السواحل الشمالية الغربية، على أوقات متفاوتة، مع وجود فرص لتساقط الأمطار الخفيفة، على أجزاء من السواحل الشمالية الغربية.

أمطار متوسطة ورياح

ومن المتوقع أن يشهد طقس الأحد تساقط الأمطار متفاوتة الشدة، لتكون خفيفة على بعض مناطق القاهرة الكبرى، بينما تزيد فرص السقوط لتتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق وسط سيناء، السواحل الشمالية الغربية، والوجه البحري، مع نشاط لحركة الرياح على أجزاء من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.

طقس الاثنين: أمطار ورياح

أما عن طقس يوم الاثنين، فمن المتوقع أن تشهد الأجواء تساقط الأمطار لتكون خفيفة إلى متوسطة، على الوجه البحري، والسواحل الشمالية، في فترات متقطعة، فضلا عن نشاط لحركة الرياح على أجزاء من السواحل الشمالية الغربية، وفقا لتوقعات الأرصاد.

طقس الثلاثاء: استمرار الأمطار

كما يتوقع خبراء الطقس، استمرار تساقط الأمطار التي تصل لمتوسطة، على بعض أجزاء الوجه البحري، والسواحل الشمالية، مع وجود نشاط لحركة الرياح على القاهرة الكبرى، جنوب سيناء، السواحل الشمالية الغربية، والوجه البحري.

طقس الأربعاء والخميس

أما عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال يومي الأربعاء والخميس فمن المتوقع أن تشهد البلاد، تساقط للأمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من السواحل الشمالية، والوجه البحري، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من جنوب البلاد، جنوب سيناء، السواحل الشمالية، القاهرة الكبرى، والوجه البحري، على فترات متقطعة.