هل تستمر موجة الطقس شديد البرودة فترة طويلة؟.. «الأرصاد» تجيب

على مدار الأيام القليلة الماضية، وبعد أن شهدت أنحاء مصر موجة من الطقس شديد البرودة وانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، بدأ العديد من المواطنين يتسائلون عن موعد انتهاء موجة الطقس شديدة البرودة تلك، خصوصا بعد أن غزت الثلوج عددًا من الدول الأخرى متأثرة بالمنخفض الأوروبي القادم من جنوب أوروبا، والتي أسفرت عن تجمد الحيوانات في تركيا.

وحرصًا من «الوطن» على الإجابة على تساؤلات المواطنين، تواصلت مع الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لسؤالها عن موعد انتهاء موجة الطقس البارد، ونرصد من خلال هذا التقرير الإجابة على ذلك التساؤل، وفق حديث عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.

إلى متى يستمر الطقس شديد البرودة؟

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنَّ انخفاض درجات الحرارة الذي نشعر به بشكل ملموس، نتيجة لتأثر مصر بالمنخفض الجوية القادم من جنوب أوروبا، مشيرة إلى أن انخفاض الحرارة من المقرر أن يستمر على مدار الأسبوع الجاري، ويصاحب هذا الانخفاض سقوط للأمطار الخفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.

درجة الحرارة الصغرى تصل صفر درجة مئوية

وأوضحت «منار غانم» خلال حديثها لـ«الوطن» أنَّ حالة الطقس شديد البرودة تتأثر بها بعض المناطق من سيناء وخصوصًا مدينة سانت كاترين، إذ تصل درجة الحرارة الصغرى بها إلى صفر درجة مئوية، لافتة إلى انخفاض درجات الحرارة ذلك قد يؤثر على سقوط حبات البرد في مناطق من سيناء.

وعن سقوط الأمطار اليوم، كشفت هيئة الأرصاد الجوية أنَّه من المتوقع أن يكون هناك سقوط للأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ويكون هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية.