وظائف شاغرة جديدة في بنك المشرق.. لو بتدور على فرصة عمل

أعلن بنك المشرق عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف «لينكد إن»، حاجته لعدد من الوظائف الشاغرة لخريجي كليات التجارة ودارسي المجال المصرفي، للعمل في فروع البنك المختلفة، إذ يحرص بنك المشرق دائما على توفير فرص عمل للشباب الراغبين في العمل في البنوك.

وأوضح بنك المشرق في إعلانه ذاك تفاصيل الوظائف الشاغرة في بنك المشرق والشروط المطلوبة للتقديم لها ومسؤوليات ومتطلبات تلك الوظائف الشاغرة، وفق حسابه الرسمي، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة عامة 10 سنوات في هذا المجال، وقادر على إدارة مشاريع قوية ومنهجيات رشيقة.

- أن يكون لديه معرفة عميقة بخطوط عمل البنك ووظائف الدعم بالإضافة إلى التحديات التي تدفعها أحدث التقنيات، وتطبيق هذه الدروس في قيادة التحول الرقمي للبنك.

- إظهار القدرة على التكيف والتواصل الممتاز ومهارات حل المشكلات.

- حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في الهندسة أو تقنيات المعلومات أو علوم الكمبيوتر.

- ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة مرموقة.

مسؤوليات الوظائف

- تصميم وبناء واختبار ونشر منتجات AA جديدة، مما يحول نمط الحياة الرقمي للعميل عبر جميع القنوات.

- تنفيذ إستراتيجية AA وخطة إدارة التغيير لبنك الشركة.

- الاستفادة من التقنيات الجديدة وتنفيذ البيانات الضخمة والتحليلات، Al، التعلم الآلي، blockchain، الروبوتات.

- تدريب المستخدمين وتدريبهم وزيادة الوعي بالإيرادات والمخاطر لضمان اعتمادها.

- إستراتيجيات تسويق وتسويق إطلاق المنتج لدعم أجندة AA

- إدارة وإستراتيجية فريق العلاقات الأمامية AA واعتمادها لتحسين فعالية الخط الأمامي.

- إدارة وتنفيذ عمليات توليد العملاء المحتملين المحسّنة والإنذارات المبكرة من خلال التحليلات المتقدمة والبيانات الضخمة ومصادر البيانات الخارجية.

- تصميم وبناء واختبار العمليات التي يتم تحويلها رقميًا للتعامل مع الإجراءات الروتينية التجارية التي تعمل على تحسين فعالية المكاتب الأمامية.

- تحسين الاتصال بالعملاء وتكلفة الخدمة من خلال التفكير الحقيقي.

- إتمام العمليات من البداية إلى النهاية مع الاستفادة من التحسينات في تكاليف الخدمة والتشغيل.