وظائف شاغرة في بنك أبو ظبي الأول.. اعرف الشروط المطلوبة

أعلن بنك أبو ظبي الإسلامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف «لينكد إن»، حاجته لعدد من الوظائف الشاغرة للعمل في فروع البنك المختلفة، في إطار حرص البنك على توفير فرص عمل للشباب بشكل دائم ومستمر، وجاءت تلك الوظائف لتكون لخريجي كليات التجارة وما يعادله من شهادات.

وأوضح البنك، في إعلانه ذاك عن تفاصيل الوظائف الشاغرة في بنك أبو ظبي الأول، ونرصد من خلال السطور التالية الشروط المطلوبة لوظائف بنك أبو ظبي الإسلامي ومسئوليات تلك الوظائف، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- الحد الأدنى من المؤهل يكون درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أ الإدارة.

- أن يكون لديه الحد الأدنى من الخبرة وهو 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة في القطاع المصرفي في مناصب مماثلة من المسؤوليات الإدارية المتزايدة تدريجياً في وظيفة المدفوعات التجارية.

مسؤوليات الوظائف

- تطوير وتوسيع سوق حلول البطاقات مسبقة الدفع.

- إدارة العلاقات المصرفية وشراكات الأطراف الثالثة من أجل النمو.

- تطوير علاقة رفيعة المستوى مع الشركات والجهات الحكومية في المنطقة.

- زيادة قاعدة البيانات للشركات والعملاء المسجلين في حلول البطاقات مسبقة الدفع.

- الحفاظ على مكانة رائدة في السوق في حلول بطاقات الرواتب.

- تطوير فرص العلامات التجارية المشتركة والمراسلات مع العملاء من الشركات للبطاقات غير المرتبات.

- تطوير أفكار جديدة لجعل بطاقة الرواتب أكثر فعالية في السوق.

- التنسيق والتواصل مع قنوات المصدر والمبيعات الأخرى داخل بنك أبوظبي الأول فيما يتعلق بأي مشكلات تجارية عند الاقتضاء.

- تحقيق هدف الحجم من المحفظة المخصصة مع دورة التقييم لزيادة حصة الدفع المسبق في جميع علاقات الإصدار المباشرالاتصال بقنوات مبيعات متعددة لتبادل عرض الدفع المسبق.

- مقابلة وتقديم فرص البطاقات المدفوعة مسبقًا للعملاء المصدرين مباشرةالمساعدة في تطوير منتجات ومقترحات جديدة.

مراقبة وتحليل أداء المنتجات والقنوات.

- تقييم أو إنهاء أداء المنتجات والقنوات مقابل الأهداف.

- تحديد الهدف لتحسين أداء المنتجات والقنوات.

- اقتراح حلول لتحسين أداء المنتجات والقنوات.

- تحديد أولويات الحلول المقترحة لتحسين أداء المنتجات والقنوات.

- تنفيذ خطة لتحسين أداء المنتجات والقنوات.

- تواصل (استباقي) مع المدير المباشر والموظفين والعملاء وأصحاب المصلحة.

- إدارة عملاء بنك أبوظبي الأول من أجل حلول بطاقات الدفع المسبق الخاصة بكشوف المرتبات وغير الرواتب.

- إدارة شراكة بيت Exchange والعلاقة لضمان سير العمل بسلاسة.

- تعزيز الشراكة الجديدة في كشوف المرتبات وغير المتعلقة بكشوف المرتبات لتقديم إمكانات المعالجة.

- كن قادرًا على تعطيل عمليات الدفع الحالية والتأكد من تحويل المدفوعات النقدية إلى بطاقات.