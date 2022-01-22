الأرصاد: فرص لسقوط أمطار خفيفة اليوم ونشاط للرياح غدا.. فيديو

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ولكنها أمطار خفيفة جدا، لن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية، موضحة أن اليوم لا توجد أي فرص لسقوط الأمطار على المدن الداخلية، ولكن من المتوقع أن يحدث ذلك من الغد، حيث متوقع حدوث بعض التغيرات الجوية من الغد، وستكون سرعة الرياح بين 35 لـ50 كيلو متر بالساعة، ما سيزيد الإحساس باخفاض درجات الحرارة.

اضطراب حالة البحر المتوسط غدا سيؤدي إلى ارتفاع الموج

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دارين مصطفى، على شاشة «إكسترا نيوز» أن اضطراب حالة البحر المتوسط غدا سيؤدي إلى ارتفاع موج البحر ليتجاوز الـ4 أمتار على البحر المتوسط، موضحة أن فرص سقوط الأمطار ستكون موجودة على أغلب مناطق الجمهورية والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وستكون هذه الأمطار من أمطار خفيفة لمتوسطة، والقاهرة الكبرى ستشهد فرصا لسقوط الأمطار ولكنها ستكون أمطار خفيفة.

اليوم استقرار الطقس وانخفاض درجات الحرارة

وكشفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم سيكون الطقس مستقرا، ولكن استقرار مع انخفاض درجات الحرارة، ومن الغد سيكون هناك نشاطا للرياح تصاحبه بعض الأمطار الخفيفة، مؤكدة على أن نشاط الرياح سيقلل الإحساس بدرجات الحرارة من درجتين لـ3 درجات، فدرجات الحرارة المتوقعة غدا 15 درجة على القاهرة الكبرى، ولكن مع نشاط الرياح سنشعر بأنها أقل من ذلك نتيجة تأثير الرياح.