16 صنفًا من الخضر والفاكهة تمد الجسم بالطاقة.. منها البروكلي والموز

قال تجار الخضر والفاكهة بالغرف التجارية، إن الموجة الباردة التي ضربت البلاد خلال الفترة الماضية ساهمت في انتعاشه الطلب على بعض الفواكه والخضروات عن غيرها، ولا سيما التي تعطى طاقة وتعمل على تدفئة الجسم وتساعده على التحمل، بالإضافة إلى كونها تحتوي على كميات كبيرة من العناصر الغذائية الأخرى، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

16 صنفا يمد الجسم بالطاقة

ورصد التجار 16 صنفا منها: «الكابوتشي، والبروكلي، والبطاطا الحلوة، والبطاطس، والبصل، والطماطم، والكوسة، والسبانخ، والشبت، والكزبرة، والخرشوف، والموز والتمور، والبرتقال، والأفوكادو، والقشطة».

استقرار أسعار الخضر والفاكهة

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه بالرغم من زيادة طلب على هذه الأصناف إلا إن أسعارها مستقرة فيما عدا الكوسة التي تعاني من ارتفاع الأسعار بسبب التغيرات المناخية.

وأوضح النجيب، أن اتجاه الدولة حاليًا لتقليل مخاطر تقلبات المناخ وضمان تنفيذ السياسات الزراعية السليمة، بالإضافة إلى أن مصر تقود نهضة زراعية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن طريق حل مشكلات صغار المنتجين من توفر الأسمدة المدعومة من الدولة، وصرف كل مستحقات صغار المنتجين من الأسمدة، والعمل على توفرها من خلال الجمعيات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة.

وشدد نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، على أهمية المشروعات الزراعية، في زيادة الإنتاج المصري، مؤكدًا أن ذلك ساهم في ارتفاع حجم الصادرات.

أسعار الخضر والفاكهة

- يباع كيلو الطماطم بسعر 2.5 جنيه.

- تباع البطاطس بسعر 3.5 جنيه.

- تباع الكوسة بسعر 10 جنيهات.

- تباع الفاصوليا بسعر من 7 جنيهات.

- يباع العنب بسعر من 8 إلى 10 جنيهات.

- يباع التفاح بسعر من 15إلى 25 جنيهًا.

- يباع البلح بسعر من 5 إلى 10 جنيهات.

- يباع القلقاس بسعر من 2.5 إلى 4 جنيهات.

- يباع البرتقال بسعر من 4 إلى 5 جنيهات.

- تباع الجوافة بسعر من 5 إلى 6 جنيهات.