سعر تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022.. وطرق الحجز

أيام قليلة وتنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، في دورته الـ 53 التي تقام تحت رعاية الرئيس السيسي، وفي إطار مساعي الدولة لرقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين، أعلنت وزارة الثقافة ابتداء من الدورة الماضية، حجز تذاكر دخول المعرض «أون لاين» عبر المنصة الرقمية للمعرض؛ منعا للتكدس في الطوابير، وللحد من تفشي فيروس كورونا، إذ تحتوى التذكرة التي يتم حجزها على التفاصيل التي من بينها رقم بوابة الدخول.

سعر تذكرة معرض الكتاب 2022

وأكد الدكتور هيثم الحاج، رئيس هيئة الكتاب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا يوجد حد أقصى لعدد التذاكر المسوح حجزها للفرد الواحد لدخول المعرض، مشيرا إلى أن سعر التذكرة الواحدة 5 جنيهات.

وتستعرض «الوطن»، طريقة حجز تذاكر معرض الكتاب، على النحو التالي:

- يتم الدخول على رابط المنصة الرقمية من هنا.

-اختيار احجز من تذكرتك.

-إدخال عدد التذاكر المراد حجزها.

- ادخال البيانات المطلوبة للحصول على التذكرة: الاسم ورقم الهاتف المحمول.

طرق سداد سعر تذكرة معرض الكتاب

- اختار وسيلة السداد المناسبة: بطاقات بنكية، كروت ميزة، دفع نقدي عن طريق «مصاري، أمان، بي، ممكن أو باي»، وعند السداد بالبطاقات البنكية أو كارت ميزة يتم اتباع الخطوات الآتية:

ادخال رقم الكارت المكون من 16 خانة.

ادخال تاريخ انتهاء الكارت «شهر ثم سنة».

ادخال رمز الأمان «الـ 3 أرقام المدونين في ظهر الكارت».

بعد التأكيد يتم التحويل لصفحة تأكيد الحجز مرفق بها التذكرة ويصل رسالة نصية علي رقم الهاتف الذي تم إدخاله عند التسجيل برابط التذكرة.

عند اختيار السداد بـ: مصاري، أمان، بي، ممكن، باي، تظهر صفحة بها رقم المدفوعة قم بحفظه.

الضغط على الرجوع لمقدم الخدمة رقم المدفوعة في رسالة نصية من khales، بالذهاب لأي نقاط هذه الشبكات واطلب سداد خدمة معرض الكتاب، وادخل رقم المدفوعة.

عند إتمام السداد تصلك رسالة نصية برابط تذكرتك لمعرض الكتاب على رقم الهاتف الذي قمت بتسجيله عند التسجيل.

كما أعلنت وزارة الثقافة، عن إمكانية حجز التذاكر عبر منافذ بيع إضافية متوفرة بجوار بوابات دخول المعرض، مشيرة إلى فتح 5 منافذ بيع إضافية بجانب المنصة الإلكترونية لاستيعاب أكبر عدد من الزوار وتبسيط الإجراءات عليهم.