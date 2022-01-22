مواعيد زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

أعلنت الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، المواعيد الرسمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يقام تحت رعاية الرئيس السيسي، ويفتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رسميا يوم الأربعاء المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

مواعيد معرض الكتاب

وقالت الهيئة في بيان إن مواعيد المعرض كالتالي:

الافتتاح الرسمي للمعرض يوم الأربعاء الموافق 26 يناير الجاري.

يستقبل المعرض الجمهور ابتداء من يوم الخميس الموافق 27 يناير إلى يوم الختام 7 فبراير الجمهور في المواعيد التالية:

من السبت إلى الأربعاء من 10 صباحا إلى 8 مساء.

الخميس من 10 صباحا إلى 9 مساء

الجمعة من الواحدة ظهرا إلى 9 مساء.

وتحمل الدورة الـ 53 من معرض الكتاب عنوان «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وحسب تصريحات صحفية سابقة للدكتورة الفنانة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تعتبر الدورة أحد أكبر تجمع للناشرين على مستوى العالم، إذ يشارك فيها 1063 دار نشر مصرية وعربية وأجنبية وتوكيلا من 51 دولة تمثل قارات العالم، ويقام المعرض على مساحة 80 ألف متر مربع، تشمل 5 صالات تتضمن 900 جناح.

خدمات جديدة في معرض الكتاب

وتتزامن الدورة الحالية مع توجهات الدولة لرقمنة الخدمات للمواطنين، إذ قامت وزارة الثقافة بتطوير المنصة الرقمية للمعرض، التي جرى إطلاقها الدورة الماضية، وذلك لتوفير خدمات إضافية من بينها خدمات تقدم لأول مرة مثل توصيل الكتاب عن طريق البريد المصري لأى مكان في مصر.

وتتيح المنصة حجز تذاكر المعرض أونلاين، إلى جانب توفير برنامج الفعاليات المصاحبة للدورة وكذلك خريطة المعرض، وإمكانية البحث عن دور النشر والكتب المتاحة بالدورة.

وتشهد الدورة إطلاق مشروع الكتاب الرقمي، في الهيئة العامة للكتاب ويبدأ بموسوعة مصر القديمة لعالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، إلى جانب مجموعة من مطبوعات الأطفال وسلسلتي «رؤية» و«ما».