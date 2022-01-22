«الثقافة» تعلن أماكن دور النشر في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

يبحث جمهور معرض الكتاب عن أماكن دور النشر في معرض الكتاب، استعدادا لزيارة المعرض الذي تنطلق فعالياته يوم الأربعاء المقبل، وتقدم «الوطن» تنشر القائمة الكاملة لأماكن وأجنحة دور النشر في المعرض، الذي تنطلق فعاليات دورته الثالثة والخمسين، رسميا في الفترة من 26 يناير الجاري إلى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، حيث يشارك في الدورة الحالية 1063 دار نشر مصرية وعربية وأجنبية وتوكيلا من 51 دولة تمثل قارات العالم، وتقام الدورة على مساحة 80 ألف متر مربع، تشمل 5 صالات مقسمة إلى 900 جناح.

معرض الكتاب يدعم صناعة النشر:

وحسب تصريحات صحفية سابقة للدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تعتبر الدورة المرتقبة من معرض الكتاب أحد أكبر تجمع للناشرين على مستوى العالم، مع زيادة عدد أيام المعرض دعما لصناعة النشر والكتاب. كما أعلنت عن تنظيم برنامجا مهنيا، يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، وتوفير منصة مهنية ومتخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الثقافة، على مستوى الوطن العربي.

ويشمل البرنامج المهني 7 محاور رئيسية: برنامج كايروكولينج للناشرين الأجانب، المؤتمر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، مؤتمر الترجمة عن العربية، بالإضافة للبرنامج الندريبي للناشرين، ومحور النشر الرقمي، ومبادرة صنايعية الكتاب.

بدء تجهيز أجنحة معرض الكتاب

وكان اتحاد الناشرين المصريين، قد أعلن عن بدء تجهيز الأجنحة أنه وبالتنسيق مع الهيئة العامة للكتاب، تم التوافق على نقل طرود الكتب منذ أمس الجمعة، مشيرا في بيان صحفي أن العمل مستمر لمدة 24 ساعة للناشرين لتجهيز الأجنحة، على أن يجري تجهيزالصالات خلال الأيام المقبلة، للانتهاء من كل الاستعدادات قبل الافتتاح الفعلي للمعرض يوم الأربعاء المقبل.

افتتاح معرض الكتاب:

ويفتتح الدورة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدورة التي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحل عليها اليونان ضيف شرف، واختارت الوزارة الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الطفل.