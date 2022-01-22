توجيهات عاجلة للمحافظات عن الموجة الـ19 والتعديات على المجاري المائية

أرسلت وزارة التنمية المحلية كتابا دوريا إلى سكرتيري عموم المحافظات بشأن التصدى للتعديات على المجاري المائية، فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2020 بتشكيل لجنة وزارية دائمة لإدارة ملف المياه بكافة تفصيلاته. وشددت وزارة التنمية المحلية في تعليماتها على تشديد إجراءات التصدى لكافة أنواع التعدى على المجارى المائية فى مهدها وقبل البدء فى أعمال البناء أو التشوين أو الردم وخلافه، فضلاعن اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة موسم الأمطار والسيول والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم لحماية المواطنين والأملاك العامة.

تكلفة إزالة التعديات

وشددت وزارة التنمية المحلية فى منشورها على قيام المحافظات باتخاذ اللازم خلال الموجة الـ19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمجارى المائية من ترع ومصارف ونهر النيل والتركيز على التعامل مع المخالفات فى المهد قبل تفاقمها، وتحميل المخالف تكلفة إزالة التعديات وتحصيل القيمة المالية للإزالات من المخالفين.

غرفة عمليات بكل محافظة

وأوضحت التنمية المحلية تشكيل غرفة عمليات بكل محافظة برئاسة السكرتير العام للمحافظة وعضوية ممثل عن الأمن وجهات الولاية من الزراعة والرى والاثار والاوقاف للتعامل الفورى مع التعديات وإزالة أى عراقيل خلال الحملات، ومن المقرر استمرار حملة ازالة التعديات حتى نهاية مارس المقبل بمختلف المحافظات، ويتم إرسال تقرير دورى لرئيس الوزراء بشأن نتائج الإزالات التى تتم على أرض الواقع، وعلى كل محافظة عرض خطتها والجدول الزمنى المحدد للانتهاء من تلك التعديات، وكل الحملات تتم بالتنسيق مع الجهات الأمنية .

وأكدت وزارة التنمية المحلية أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تتابع بشكل فورى مع كل المحافظات حملات الإزالة والتصدى للتجاوزات والتأكيد على كل جهات الولاية بالحفاظ على الاراضى التى تم استردادها ومنع التعدى مرةأخرى عليها