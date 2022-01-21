52 يوما مدة موجة إزالة التعديات على الأراضي والنيل

مع انطلاق الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة التي تستمر لنهاية مارس المقبل وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بوقف التعديات وفرض هيبة الدولة بمتابعة من لجنة استرداد أراضي الدولة ووزارة التنمية المحلية، أصدرت وزارة التنمية المحلية في منشور لها عدة تعليمات للمحافظات من أجل الحفاظ على الأراضي وأملاك الدولة وإنجاح حملات الإزالة ومن بين تلك التوجيهات..

-التعاون بين المحافظات ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لإتمام الموجة الحالية وعدم التهاون في رد حق الدولة.

-التنسيق مع الزراعة والري لإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية والنيل والترع والمصارف.

- 12 يوما مدة المرحلة الأولى لإزالة التعديات، حيث انتهى بنهاية شهر يناير الجاري

-20 يوما مدة المرحلة الثانية لإزالة التعديات خلال فبراير المقبل.

-20 يوما خلال شهر مارس مدة المرحلة الثالثة لحملة الإزالة.

-متابعة مستمرة من القيادة السياسية ورئيس الوزراء لملف إزالة التعديات ومخالفات البناء.

-التشديد بعدم السماح بالتعديات مرة أخرى بعد إزالتها على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

-تشكيل لجان بالوحدات المحلية للمرور الدوري على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها.

-التأكيد على المحافظات والأحياء والمدن بعدم التراخي، أوقات الإجازات والعطلات الرسمية ومواجهة أي مخالفات.

-التشديد على إزالة أي تعديات في المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بأي من ممتلكات الدولة.

تكلفة التعديات

-تكلفة إزالة التعديات يتحملها كل من تسبب في المخالفة من المواطنين ويتم تحصيل القيمة المالية للإزالات من المخالفين.

غرفة عمليات بالمحافظات

- تشكيل غرفة عمليات بكل محافظة برئاسة السكرتير العام للمحافظة وعضوية ممثل عن الأمن وجهات الولاية سواء ري أو زراعة أو آثار أو أوقاف وخلافه للتعامل مع أي عراقيل وتسيير عمل اللجان المشاركة في الإزالة.

تقرير دورى لرئيس الوزراء

-إرسال تقرير دورى لرئيس الوزراء حول النتائج التى تتم على أرض الواقع.

-على المحافظات استغلال قوة الدفع الموجودة من القيادة السياسية وكل أجهزة الدولة لإنفاذ القانون ومنع أى مخالفات.

-غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية تتواصل مع المحافظات بشكل مستمر لمتابعة سير العمل.

-على جهات الولاية متابعة الوضع أولا بأول مع المحافظات وإزالة التعديات.

-تحديد حجم المخالفات والتعديات المستهدف إزالتها بكل محافظة والانتهاء منها وفق جدول زمني ينتهي بنهاية مارس المقبل.