خطأ في امتحان اللغة العربية لـ 5 ابتدائي بنجع حمادي.. عقلة الإصبع السبب

تلقت غرفة العمليات المشكلة بديوان عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، برئاسة راجح صابر الطيب مدير عام الإدارة، لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2021، عددا من الشكاوى بشأن ورود أخطاء في امتحان اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي.

وأوضح مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، في بيان، أن الإدارة تلقت الشكاوى وتعاملت معها على الفور حيث تم استدعاء موجه أول اللغة العربية، وتم التأكد من الأخطاء الواردة في الامتحان.

وكشف أن الأخطاء الواردة في الامتحان جاءت كالتالي: النقطتان رقم «أ، ب» في فرع القراءة من الكتاب ذو الموضوع الواحد «مغامرات في أعماق البحار» إحدى مغامرات عقلة الإصبع، حيث وردت النقطتين من مقرر الفصل الدراسي الثاني، وليس الفصل الدراسي الأول، وفي فرع «النحو»، النقطتان رقم «3، 4» وهما أيضا من مقرر الفصل الدراسي الثاني.

إحالة واضع الامتحان للشئون القانونية

وأكد «الطيب»، أنه أصدر تعليماته بعدم احتساب درجات هذه النقاط وتوزيع درجاتها على باقي أجزاء الأسئلة الواردة في الامتحان، كما تم إعداد نموذج إجابة معدل وتعميمه على مدارس الإدارة لتدارك الخطأ، وإحالة واضع الامتحان للشئون القانونية للتحقيق.

وتفقد الدكتور صبير خالد وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم السبت عددا من مدارس إدارة قنا التعليمية، لمتابعة انتظام امتحانات صفوف النقل‏ الخامس والسادس الابتدائي والأول الثانوي في مادة اللغة العربية بالفصل الأول للعام الدراسي 2021 / 2022.

حيث تابع وكيل الوزارة مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية بنين التي تضم 5 لجان في كل لجنة 14 طالبا بإجمالي 67 طالبا، ومدرسة السيدة زينب الثانوية بنات والتي تتكون من 24 لجنة تضم كل لجنة 20 طالبة بإجمالي 448 طالبة بجميع اللجان وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

ومن جانب آخر، اطمأن «خالد» على حسن سير أعمال الامتحانات وشمول ورقة الأسئلة لمواصفات الورقة الامتحانية وأداء الطلاب للامتحان في سهولة ويسر، مع توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات، كما تجاذب أطراف الحديث مع الطلبة والطالبات لاستطلاع آرائهم حول الامتحان.

وشدد وكيل الوزارة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة الطلاب والمعلمين من الإصابة بفيروس كورونا، وتعقيم اللجان بشكل مستمر وارتداء الكمامات، وتذليل كافة العقبات التي تواجه سير الامتحانات.

التشديد على الإجراءات الاحترازية

وأضاف في بيان، أن غرفة العمليات تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أية معوقات تؤثر على سير العملية الامتحانية بالتنسيق الكامل مع جميع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وحل أية مشكلات قد تواجه الطلاب أثناء أداء الامتحانات.

وأشار إلى أن الامتحانات تجرى وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة للطلاب والمعلمين حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، ولم تتلق غرفة العمليات أية شكاوى خاصة بسير العملية الامتحانية بمدارس المحافظة.