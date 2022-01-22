جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2022.. الإثنين كيمياء وجغرافيا

انطلق اليوم مارثون إمتحانات الصف الأول الثانوي، للعام الدراسي 2021 ـ 2022، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية للفصل الدراسي الأول، في الفترة الزمنية المخصصة لعقد الامتحان اعتباراً من الساعة الـ9 صباحاً وحتى الـ12 ظهراً، وعقد الامتحان ورقياً بالمدارس، في لجان مؤمنة، وفقاً للقرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تنظيم آلية عقد امتحانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، من أجل تحقيق الهدف الرئيسي من تقييم الطلاب، والوقوف على مستوى فهم الطالب لمخرجات التعلم، والتعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديدة.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

ووفقا لـ جدول امتحانات الصف الأول الثانوي، المعلن من قبل التربية والتعليم، تتوقف الامتحانات غداً الأحد للصف الأول الثانوى، على أن يؤدي الطلاب امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا، الاثنين المقبل الموافق 24 يناير الجاري، إذ خصصت الوزارة ساعة ونصف لكل مادة، على أن يعقد امتحان مادتي التاريخ والأحياء، بمعدل ساعة ونصف لكل مادة، الأربعاء المقبل الموافق 26 يناير الجاري.

وأضافت وزارة التعليم، خلال الجدول المعلن من قبلها، أن امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى من المققر عقده السبت المقبل، الموافق 29 يناير، فيما قررت الوزارة إجراء امتحاني الفيزياء، ومادة الفلسفة والمنطق يوم الاثنين الموافق 31 يناير الجاري، على أن تعقد آخر أيام الامتحانات الأربعاء الموافق 2 فبراير المقبل، في مادتي اللغة الأجنبية الثانية، والرياضيات.

تقييم المواد التي لا تضاف للمجموع لطلاب الصف الأول الثانوي

وكشفت وزارة التربية والتعليم طرق تقييم المواد التي لا تضاف للمجموع لطلاب الصف الأول الثانوي، مشيرة إلى أنَّ امتحانات تلك المواد تقام في الفترة ما بين 15 وحتى 17 يناير، طبقًا للجدول المعتمد، للمدارس الرسمية والخاصة، مشيرة إلى أنَّ تقييم مواد الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية، يتم من خلال وضع كل مدرسة أسئلة امتحانات مواد الهوية، تحت إشراف الإدارة التعليمية، على أن تعتمد نتيجة الطلاب من الإدارة.