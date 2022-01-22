الإعلان عن رابط تحديث بطاقة التموين للمقيدين على منظومة الدعم.. قريبا

تعلن وزارة التموين والتجارة الداخلية، قريبا عن رابط تحديث بطاقة التموين، وذلك للمواطنين حاملي البطاقات التموينية والمقيدين على منظومة الدعم التمويني لعدد 64 مليون مواطن مدرجين على 23 مليون بطاقة تموينية، وذلك بهدف ضبط منظومة الدعم والوصول به فقط لمستحقيه.

رابط تحديث بطاقة التموين.. متى ستعلنه الوزارة؟

وقالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن رابط تحديث بطاقة التموين، يجرى العمل عليه حاليا، مضيفًا أنه حال إتاحته على المنصات الرقمية لخدمات التموين سواء موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية، سيشترط دخول رب الأسرة فقط أو صاحب البطاقة التموينية لتحديث بيانات البطاقة التموينية وذلك من خلال رقم الموبايل المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية.

بيانات تحديث البطاقات التموينية

وعن البيانات التي ربما يتضمنها رابط تحديث بطاقة التموين، فإنها وفقا لتصريحات صحفية سابقة للدكتور علي المصيلحي وزير التموين ستشمل على ما: «الدخل الشهري أو المعاش، وأيضا العقارات والحيازات الزراعية المسجلة باسمه في الشهري العقاري، و قيمة المصروفات الدراسية حال التحاق الأبناء بمدارس خاصة».

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن الشهر الماضي عن توجه وزارته لضبط منظومة دعم التموين من خلال قرار إجباري سيتم على كل مواطن يحمل بطاقة تموين وهو استكمال بيانات بطاقات التموين، وذلك بهدف تمكن الوزارة من معرفة المواطنين المستحقون للدعم والمواطنين المقيدين على المنظومة وهم غير مستحقين له.

فيما تشمل منظومة الدعم التمويني على 23 مليون بطاقة تموينية لعدد 72 مليون مواطن يصرفون الخبز المدعم يوميا بواقع 5 أرغفة هي حصة المواطن اليومية من الخبز، كما يصرف منهم عدد 64 مليون مواطن الدعم السلعي شهريا بواقع 50 جنيه في صورة سلع شهرية مدعمة من الأرز والزيت والسكر وعدد أخر من السلع الاختيارية التي توفرها الوزارة بسعر مدعم على قائمة السلع التموينية.