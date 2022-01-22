اجتماعات بـ«التموين» لاعتماد استمارة استكمال بيانات بطاقات المواطنين

قالت مصادر مطلعة داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة لا تزال تشهد اجتماعات مكثفة حول ما سيتم إقراره بشأن استمارة استكمال بيانات بطاقات التموين، والشكل النهائي لها والبيانات التي ستتضمنها الاستمارة للحصول عليها من المواطن فيمل يتعلق بممتلكاته ودخله الشهري.

صيغة استمارة استكمال بيانات بطاقات التموين

وأشارت المصادر، إلى قرب اعتماد الصيغة النهائية من استمارة استكمال بيانات بطاقات التموين من قبل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، تمهيدا لتوفيرها للمواطنين، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها وزارة التموين من أجل ضبط منظومة الدعم التمويني ومعرفة من يحصل على الدعم وهو مستحق له، ومن يحصل عليه دون استحقاق.

وأوضحت المصادر أن البيانات التي سيدونها المواطن من «الدخل والممتلكات والعقارات التي يمتلكها والسيارة والحيازات الزراعية» من المفترض أن تمكن الوزارة من معرفة الأسر الأولى بالرعاية المستحقة للدعم التمويني وأيضا معرفة الأسر غير المستحقة للدعم، وهي مقيدة على المنظومة ولديها بطاقات تموينية.

بيانات مطلوبة من المواطنين

ومن المفترض أن تحتوي استمارة استكمال بيانات بطاقات التموين على عدة بيانات إلزامية على المواطن تدوينها صحيحة، مع إقرار مسؤولية جنائية ومدنية عليه حال تدوين أي بيانات خاطئة أو غير حقيقية، حيث تشمل هذه البيانات التالي:

1 - الدخل الشهري أو المعاش.

2 - العقارات المسجلة في الشهري العقاري.

3 - نوع السيارة التي يمتلكها المواطن والموديل إن وجدت.

4 - الحيازات الزراعية بعدد الأفدنة والقراريط.

4 - عدد الأبناء والمدارس الملتحقين بها.

5 - قيمة المصروفات الدراسية حال التحاقهم بمدارس خاصة.

منظومة الدعم التمويني

ويندرج تحت مظلة الدعم التمويني عدد 72 مليون مواطن يصرفون الخبز يوميا من بينهم 64 مليون مواطن يصرفوت التموين شهريا، مقيدون على 23 مليون بطاقة تموينية هي عدد بطاقات التموين في مصر.