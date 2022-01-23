حظك اليوم برج الحمل الأحد 23-1-2022 مهنيا وعاطفيا.. «متبقاش عنيد»

يعيش مواليد برج الحمل فترة من التقلبات تتطلب ضرورة توخي الحذر والحرص في اتخاذ القرارات، هذا ما ينصح به خبراء الأبراج وعلم الفلك، فبحسب حظك اليوم برج الحمل اليوم الأحد، فإن على مواليد الفترة من 21 مارس وحتى 20 أبريل، الحذر كل الحذر والسيطرة على الانفعالات، والابتعاد عن اتخاذ قرارات ارتجالية، وفق ما تراه خبيرة الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

على الجانب المهني، فإن مواليد برج الحمل في حظك اليوم الأحد يتأثرون بالوضع الفلكي الدقيق، والذي يتطلب منهم المراجعة الجيدة والدقيقة لجميع القرارات، والانتباه لحقوقهم بشكل جيد، وتقدم عبير فؤاد خبيرة الفلك نصيحتها لمواليد برج الحمل اليوم، بأن يسيطروا على انفعالاتهم ولا يفتحون النار على أنفسهم.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

اليوم ليس أفضل أيام برج الحمل من الناحية العاطفية، فبحسب توقعات الأبراج وعلم الفلك، فعلى مواليد هذا البرج تجنب القرارات المطلقة، والمحاولة قدر الإمكان الابتعاد عنها، عليهم أيضًا التخلي عن العناد فهو لن يكون في صالحهم اليوم.

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة

ينتظر برج الحمل خلال الفترة المقبلة بشكل عام اضطرابات على المستوى العاطفي والمهني والمالي، ففينوس يتراجع في وضع معاكس، لذلك عليك التحلي بالبرود وتجاهل غضبك قدر الإمكان، كما أن الظروف قد تفرض عليك الدخول في مشكلات ونزاعات مع بعض المقربين، لذا عليك أن تتحكم في انفعالاتك ولا تقدم على مغامرة غير محسوبة.

صفات مواليد برج الحمل

من المعروف عن برج الحمل طيبة القلب والهدوء، لكن رغم ذلك فهو شخص محب للمغامرة والاجتهاد ولا يكل من السعي والاجتهاد في سبيل تحقيق ما يطمح ويتمنى، لا يرضى سوى التواجد في المقدمة، وعلى المستوى العاطفي فإن مواليد هذا البرج دائما ما يتحلون بالمسؤولية ويكونون خير سند لشريك حياتهم.