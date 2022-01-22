حظك اليوم برج الميزان السبت 22-1-2022 مهنيا وعاطفيا.. انتبه لصحتك

برج الميزان يتصدر محركات البحث العالية، بصفة يومية، فهو من الأبراج الهوائية التي تتصف المثالية، تحقيق العدل والتوازن، ووزن الأمور بحكمة وعقلانية، كما يتصف بالأناقة والجمال والجاذبية، ويقدم خبراء الفلك وعلم الأبراج، عددا من النصائح والتحذيرات، ضمن حظك اليوم السبت لأصحاب البرج، فعلى المستوى الصحي الوضع غير مبشر.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني والصحي

تحذر عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، مواليد برج الميزان، بأن هناك تنافرا بين القمر ونبتون في منزلي الصحة ينصحك بالابتعاد عن الأضواء، وعليك أن تعمل في سرية وكتمان وانتبه لصحتك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

أما على الصعيد العاطفي، قالت عالمة الفلك لمواليد برج الميزان، إنَّ القمر يقع في منزلك الثاني عشر ويجب ألا تبوح اليوم بمكنون قلبك إلا للشخص الذي تثق به.

مشاهير برج الميزان

ومن أشهر مواليد برج الميزان، الفنان الراحل فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر، الفنان بهاء سلطان، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أكتوبر، الفنانة روبي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر، الفنانة شيرين عبدالوهاب، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر، والفنان الراحل خالد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 12 نوفمبر.