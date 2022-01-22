حظك اليوم برج الدلو السبت 22-1-2022 مهنيا وعاطفيا.. «كن حذرا»

من أبرز صفات مواليد برج الدلو، الشخصية المستقلة والتفكير الإيجابي، كما أنهم أصدقاء جيدون للغاية، وعلى المستوى العلمي يفضلون المهن الحرة والعمل والإخلاص به والتفاني، حتى يصلوا إلى أعلى المناصب، كما أنهم أشخاص عاطفيون ولكنهم لا يقعون في الحب إلا بعد أن يقتنعوا بالطرف الآخر عقليا.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

حذرت عبير فؤاد خبيرة الأبراج مواليد برج الدلو اليوم على المستوى المهني أن يتجنبوا المخاطرة حتى لا يتعرضوا للخسارة وشددت على ضرورة أن يكونوا حذرين.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

رغم التشوش.. المريخ يقع بمنزل الأصدقاء يساعده على التعبير عن مشاعر إيجابية.

مشاهير برج الدلو

ينتمي العديد من المشاهير لمواليد برج الدلو، أبرزهم الفنانة والمغنية الراحلة ليلى مراد والفنان اللبناني مروان خوري، والفنان خالد زكي والفنان والشاعر صلاح عبدالله، والفنان آسر ياسين، والفنان الشاب أحمد داوود.