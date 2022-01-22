حظك اليوم برج الجدي السبت 22-1-2022 مهنيا وعاطفيا.. «خليك كتوم»

ينتمي العديد من المشاهير لبرج الجدي، أبرزهم الفنانة نجوى فؤاد والفنان سمير صبري وعبدالباسط حمودة وإلهام شاهين وياسمين عبدالعزيز والفنانة نيللي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

يمنحك القمر يوما مثاليا لاتخاذ قرارات تقودك لحل مشاكلك المختلفة، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

تتمتع اليوم بسحر وجاذبية لا مثيل لها، ويعدك الوضع الفلكي بأوقات حلوة، ويجب عليه المحافظة على السرية وأن تكون كتوما.

صفات برج الجدي الرجل والأنثى

تمتع أنثى برج الجدي بالعديد من الصفات والمميزات، فهي شخصية قوية يُمكن الاعتماد عليها بشكل كبير، وتحقق العدالة بنفسها، خصوصاً في حالة الغضب، كما أنها رومانسية وحساسة ولا يظهر ذلك عليها إلا القرب منها وبعد اطمئنانها لك، كما أنها راضية عن ذاتها وإنجازاتها، ومن صفات برج الجدي الرجل أنه يتحمل المسئولية كما أنه كتوم بكل ما يتعلق بأموره الخاصة وفلسفته ومعتقداته، كما أنه محب للعمل، حيث يُعتبر في أعلى أولوياته فيعرف عنه أنه شخص عملي.