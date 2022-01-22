حظك اليوم برج الثور السبت 22-01-2022 مهنيا وعاطفيا.. «إسعد حبايبك»

يتصف مواليد برج الثور بجوانب مظلمة في شخصيتهم، حيث إن برج الثور منافس لا يقبل الهزيمة، كما أنه لا يسامح بسهولة، في حال أخطأ أحد فيه يأخذ وقتا طويلا لكي يسامحه، كما أنه لديه أولوياته فمن الصعب عليه أن يتكيف على وضع جديد غير مناسب له.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

توقعت خبيرة الفلك عبير فؤاد أن مولود برج الثور لديه قدرة على الإقناع والإنجاز اليوم، ما يساعده على أن يقوم بتنمية أعمال وعلاقات.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

يساعدك وجود القمر في منزل الحب، على أن تقدم ما في وسعك لإسعاد أحبائك، فوفق حظك اليوم لديك طاقة عاطفية كبيرة تجعلك مهتما ومتفهما طول الوقت.

مشاهير برج الثور

وتوقعت خبيرة الفلك عبير فؤاد أن الثور يحقق نجاحات الفترة المقبلة على الصعيد المهني والعاطفي، فهو الوقت الأنسب لقضاء أوقات طويلة مع الأصدقاء والأحباب، وأبرز مشاهير برج الثور فيفي عبده وأصالة وجيهان نصر وأحمد آدم.