لخريجي الأزهر.. شروط وكيفية استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة

منحت وزارة الأوقاف لخريجي الأزهر الشريف، وتحديدا خريجي كليات الدعوة، وأصول الدين، والشريعة، والدراسات الإسلامية، واللغة العربية، واللغات والترجمة، والتربية، والإعلام، والقرآن الكريم، الفرصة في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة، على أن يتمّ التقديم للراغبين في موعد أقصاه أسبوع من اليوم السبت الموافق 22 يناير.

شروط يجب توافرها في المتقدم للحصول على تصريح خطابة

ووفقا لما أعلنته وزارة الأوقاف فإنّه يجب أن تتوافر شروط في المتقدم للحصول على تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة وهي:

1- يجب أن يكون المتقدم حافظًا للقرآن الكريم، مجيدًا لتلاوته، ملمًا بتفسيره وفهم مقاصده.

2- يجب أن يكون متقنًا للغة العربية.

3- يحب أن يكون ملمًا بمفاهيم الثقافة الإسلامية مدركًا لواقع العصر.

4- يتطلب أن يجتاز الاختبارات المقررة تحريريًّا وشفويًّا في هذا الشأن.

كما نوهت وزارة الأوقاف إلى كيفية التقديم والذي يقتصر على شبكة الإنترنت لمنع التزاحم وتطبيقا للإجراءات الإحترازية في ظل انتشار كورونا على أن يتم التقديم من خلال رابط أعلنت عنه الوزارة.

ويستطيع المتقدم من خلال الرابط السابق إدخال بيانات الاسم والرقم القومي والمديرية والمؤهل والمؤهل الأعلى وتاريخ الميلاد فقط، ثم يتم الإرسال للبث في طلبة.

توزيع العمامة على الأئمة

وفي وقت سابق من اليوم السبت، ذكرت وزارة الأوقاف، أنَّه جرى البدء في توزيع الدفعة الـ19 من العمامة الأزهرية على الأئمة المستحقين لها، والتي من المقرر أن يتم التوزيع بمقر كل مديرية إقليمية من الساعة الـ9 صباحًا حتى الواحدة مساءً، إذ أنه على الأئمة الذين نشرت أسمائهم على موقعها اليوم، الحضور إلى مقر مديرياتهم للاستلام وفق الجدول المرفق، مع الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة الإجراءات والضوابط الاحترازية.

ووصل عدد العمامة الأزهرية الموزعة إلى 1800 عمامة، وذلك بمحافظات: (الشرقية - والبحيرة – والدقهلية – وسوهاج – الغربية – وكفر الشيخ – والمنوفية – وأسيوط – والجيزة- وقنا – والمنيا - والقليوبية)، ليصل إجمالي ما تم توزيعه 34 ألفًا و817 عمامة أزهرية حتى تاريخه.