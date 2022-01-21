«الأوقاف» تفتتح مسجد الحبيب المصطفى في قرية المهاجرين بالإسكندرية

افتتح الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، مسجد الحبيب المصطفى، بقرية المهاجرين، إدارة أوقاف الرمل، بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

افتتاح 27 مسجدا اليوم بمحافظات الجمهورية

وقال الشيخ سلامة عبدالرازق، إن الوزارة بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اهتمت اهتماما بالغا ببناء المساجد مبنى ومعنى، حيث افتتحت اليوم 27 مسجدًا ، منها 24 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021 حتى تاريخه 519 مسجدًا ، منها 443 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و76 مسجدًا صيانة وترميمًا.

تدريب أئمة المساجد

وأكد وكيل أوقاف الإسكندرية، على أن الوزارة بعقد دورات تدريبية وتثقيفية لتدريب الأئمة لمواكبة العصر، وليكونوا على قدر المسئولية التى اصطفاهم الله بها لنشر صحيح الدين والفكر الوسطي المستنير بالحكمة والموعظة الحسنة، كما انطلقت الوزارة إلى الفضاء الإلكتروني، من خلال 31 موقعا وصفحة وقناة وتطبيقا لتغطي جميع متطلبات الجماهير بالسوشيال ميديا.

مرور على مساجد الإسكندرية

على صعيد آخر، قام الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل الوزارة، بالمرور على عدد من مساجد الإدارات الفرعية لمتابعة انتظام سير العمل بها واستعدادها لاستقبال ضيوف الرحمن، منها (المنارة، الصيني).

وأكد وكيل الوزارة على أنه لن يترك مسجدا ولا زاوية إلا وسيمر عليها ويتابعها بنفسه، فلا مكان لمهمل أو مقصر أو كسول، كما تفقد فضيلته أسطح هذه المساجد، مطالبا الجميع بالهمة والاستنفار، لتنفيذ التوجيهات ليؤكدوا أنهم على قدر المسئولية الدينية والوطنية المنوطة بهم، وأنهم قادرون على تحملها في أية مرحلة.