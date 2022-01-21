وزير الأوقاف: افتتحنا 100 مسجد بكفر الشيخ في عهد الرئيس السيسي

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على هامش افتتاحه واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مسجد الأنصاري بقرية طويلة نشرت التابعة لمركز قلين، إنه في إطار الدولة المصرية الحديثة، فإن ما يتم على أرض الواقع نفتخر ونعتز به من مشروعات متعددة، ومنها في عمارة المساجد، فتم افتتاح 100 مسجد بكفر الشيخ في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منها 6 مساجد تم افتتاحها اليوم الجمعة، وكل المساجد على المستوى المعماري العظيم من الإعداد، والذي يليق بمصر الحديثة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

نستهدف 2000 أسرة أولى بالرعاية ضمن مشروع صكوك الإطعام

وقال وزير الأوقاف، في بيان له اليوم، إن ذلك يواكب ما يتم من إعداد وتأهيل للأئمة، للرقي بمستوى الخطاب الوسطي المستنير، وأضاف بأن هناك تنسيق مع المحافظة في عدد من المشروعات، سواء في عمارة المساجد أو المشروعات التنموية المشتركة بين المحافظة وهيئة الأوقاف، وإطلاق المشروعات المجتمعية الجديدة، ومنها صكوك الإطعام، ونستهدف كمرحلة أولى منه 2000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ، بتوفير 100 طن شهريا من الطعام، توزع على الأسر الأولى بالرعاية، بعد نجاح صكوك الأضاحي.

وزير الأوقاف نهدف لخدمة مجتمعية لا توظف العمل الخيري

وأضاف الوزير أن هذا المشروع نهدف منه لخدمة مجتمعية لا توظف العمل الخيري، لا لصالح جماعة أو أي فكر، إنما نؤدي حق المجتمع علينا بعزة وكرامة، ونصل للناس إلى منزلها بمنتهى الكرامة، ولا نسمح لا بتصوير آخذي العطاء ولا توظيفها لأي شيء، إنما ذلك حقهم على المجتمع في إطار مبادرات الحماية المجتمعية التي أطلقها الرئيس، ومنها ما تلمسونه على أرض الواقع مثل مبادرة حياة كريمة التي انطلقت في القرى والنجوع، وما يحدث بالمساجد يحدث في كل نواحي الحياة، فكان أهالي كفر الشيخ يقطعون المسافة من القاهرة لكفر الشيخ في حوالي 3 ساعات، والآن يتم قطعها في أقل من ساعتين، وما يحدث في المحافظة يدعو للأمل.