خطيب بـ«الأوقاف»: ليس كل من حفظ القرآن يصلح للفتوى

قال الشيخ خالد الجمل، الخطيب بوزارة الأوقاف، إنه ليس كل من حفظ كتاب الله أو حاز بابًا معينًا من أبواب العلم يصلح للفتوى وهذا معلوم عند أهل العلم والفقه منذ القدم.

وأضاف الجمل، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه وجب أن يختار الشخص من يصلح لإجابة السؤال بناءً على معايير علمية وعملية محددة وثابتة، وليس بناءً على سمت وشكل ما، وبغض النظر عن القبول لشخصه وليس كما تحاول أحد المدارس الدعوية تسويق أمورًا ومعاييرًا لا علاقة لها بالفقه، مثل قول أحدهم أنه يجب أن تؤخذ الفتوى من صاحب القلب التقي لله، وبديهيًّا نحن نفترض في علمائنا التقوى والصلاح، لكن كيف لنا أن نتأكد مما في قلب الناس؟ فما في القلب لا يعلمه إلا الله وحده.

المعيار العلمي والفقهي لتقييم المفتي

وأشار إلى أن المعيار العلمي والفقهي هو الذي يمكن بناء عليه تقييم المفتي به، وليس سمته بطول لحيته أو شكل طرحته أو قصر جلبابه.

ولفت إلى أن الكارثة، تكمن فيمن يفتي بغير فهم لما تعلمه وأول هذه الكوارث أن يقوم الشيخ بتغيير توصيف الحالة أو الفعل المسؤول عنه فيجعل المكروه كالحرام ويجعل المندوب كالواجب، مضيفًا: «نصبح أمام شخص قد حصل على فتوي خاطئة فيكفر بها ويحكم على غيره بالجهل والفسق لمجرد أنه قد أخذ فتوي من شخص بناءً على سمته وحفظه لا على علمه وفهمه».

وأوضح أن المقاصد الخمسة هي ما أنزل الله الدين لحمايتها وهي «النفس، المال، العقل، الدين، العرض)، بالإضافة إلى مبحث هام فرضه الواقع الحديث وما آل إليه تطور المجتمعات في العصر الحالي وهو الوطن، حتي يعلم الناس أن الإسلام لا يتعامل إلا مع الترتيب والنظام والذي بغيره يتحول الناس إلى كيانات عشوائية، كما يحدث من الفتاوى التكفيرية والجهادية العشوائية التي تصدر من بعض مدعي العلم ويقع فيها بعض الشباب فتستغلهم الجماعات الإرهابية المتطرفة لخدمة أغراض أخرى غير دينية ويستسلم لها هؤلاء الشباب ظنًا منهم أن الإسلام يطلب منهم هذا.

معرفة كاملة بأمور الدنيا

وشدد على أنه وجب على الشيخ أو الداعية أن يكون ملمًا بأمور الدنيا والدين ليستطيع فهم وتقدير هذه المصالح ومدى تدخلها في درجة الحكم، ليحكم بين الناس بقياس ما يرى وبفهم ما يعلم وليس فقط لتبعيته ومذهبيته وهواه كما يفعل البعض، لأن هذا كان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في دعواه وحكمه بين الناس.