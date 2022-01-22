أول رد من مدير إدارة شبرا على مجازاته بسبب سيلفي داخل مطبعة الامتحانات

كشف هشام العتموني، مدير عام إدارة غرب شبرا الخيمية التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القليوبية، حقيقة نشر صورة له «سيلفي» من داخل المطبعة السرية أثناء طباعة امتحانات الصف الأول الثانوي، مؤكداً أن ما تم تداوله على مواقع السوشيال ميديا غير دقيق، والأمر تم تداركه بشكل خطأ من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف «العتموني»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المطبعة السرية هي من صميم عمل وكيل الإدارة وهو بحكم كونه مدير عام الإدارة، فمن ضمن أساسيات عمله هي متابعة «كل كبيرة وصغيرة» في المطبعة: «بنشتغل أغلب الوقت عشان ننجز مهامنا»، موضحاً أن حقيقة تحويله للتحقيق بسبب الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل المطبعة أمر غير دقيق ولم يتم إحالته للتحقيق من الأساس.

لا توجد أي أخطاء في طبيعة أسئلة الامتحان

وأوضح مدير عام إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، أن وجوده داخل المطبعة السرية لمعالجة بعض الفنيات في طباعة ورق أسئلة امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول وذلك قبل تسليمها للطلاب: «ورقة الأسئلة طبعناها على ورق A 3 ولاحظنا تكرار نفس الورقة في الأسئلة وعلى الفور تم معالجة الأمر وطبعنا ورق الأسئلة طبقاً للمواصفات الفنية المعدة من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي».

وأكد هشام العتموني، أنه لا توجد أي أخطاء في طبيعة أسئلة الامتحان سواء بوضع أسئلة خارج المقرر الدراسي أو أسئلة من مقرر الفصل الدراسي الثاني، ولم يتم رصد أي شكوى من قبل الطلاب حول نوعية الأسئلة، موضحاً أن الأسئلة جاءت طبقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم وتشمل 70% من الدرجات على الأسئلة الموضوعية و30% على الأسئلة المقالية.

الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط

ونوه بأنه في حالة وجود أي خطأ في أسئلة الامتحان يتم إحالة واضعه للتحقيق على الفور، مؤكداً أن ورق الأسئلة تم تسليمه للطلاب في الوقت المحدد وتم استلامه في الوقت المحدد، لافتاً إلى أنه تلقى اتصالاً من المديرية بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وأوضح خلاله الأمر.

واستكمال حديثه بشأن امتحان اللغة العربية، قائلاً، إن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط ولم يتم رصد أي صعوبات في الأسئلة، موضحاً أنه تم تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.