طالبات «أولى ثانوي»: امتحان العربي سهل واستفدنا من المنصات التعليمية

أشادت طالبات مدرسة الأورمان الثانوية بنات بإدارة العجوزة التعليمية، التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، بمستوى امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول، الذي عقد صباح اليوم ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، موضحين أن أسئلة الامتحان تنوعت وغطت أجزاء المقرر الدراسي.

وأضافت الطالبات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسئلة الامتحان اعتمدت على الفهم وليس الحفظ، موضحين أن الإجابة كانت في ورقة الأسئلة وليست في ورقة منفصلة، مؤكدين أنهن استفدن من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم ومنها بنك المعرفة المصري.

وأوضحت الطالبات، أن الأسئلة جاءت من المقرر الدراسي ولم تشمل أي أسئلة خارج الكتاب المدرسي، مؤكدين أنها جاءت شبيه بأسئلة المنصات التعليمية التي أتاحت مراجعات مكثفة على المقرر الدراسي وطريقة الإجابة على نمط الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم.

وأكدن على تدريبهن جيداً من قبل المدرسة على هذه النوعية من الأسئلة خلال فترة التيرم الأول، موضحين أن المدرسة سمحت لهن بدخول الامتحانات بأجهزة التابلت للاطلاع على الكتب الرقمية المتوفرة عليها.

«حسن»: الطالبات أشدن بنوعية الأسئلة الجديدة

من جانبهم، قال محمد حسن، مدير المدرسة، إن الامتحان جرى وضعه من قبل الموجه الأول بالمدرسة بالتنسيق مع موجه الإدارة التعليمية، وفق المواصفات الفنية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، موضحاً أن الطالبات أشدن بنوعية الأسئلة الجديدة، ولم يتم رصد أي مشكلات منذ بداية اللجنة الامتحانية حتى نهايتها.

وأضاف «حسن» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى منع دخول الهاتف المحمول في اللجنة الامتحانية أو أي متعلقات شخصية بعيدة عن التابلت وأدوات الامتحان، وذلك لضمان سير الامتحانات، فضلاً عن تركيب كاميرات مراقبة في جميع اللجان.

وفي سياق متصل، أكد ناصر شعبان، مدير إدارة الهرم التعليمية، أن الامتحان عقد في لجان مؤمنة جيداً ومراقبة بالتنسيق مع المديرية، موضحاً أن الامتحان يختلف من مدرسة لأخرى لضمان تحقيق مبدأ الشفافية.