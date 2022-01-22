المدارس تبدأ تصحيح امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوي

بدأت مدارس المرحلة الثانوية، تصحيح امتحان اللغة العربية الذي عقد صباح اليوم ورقياً بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية، وذلك على مستوى المدرسة، إذ وضع الموجهون الأوائل بكل مدرسة الأسئلة الامتحانية وفق المواصفات الفنية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خاصة بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات تعقد على مستوى كل مدرسة وليس الإدارة أو المديرية.

الأسئلة تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم

وقال محمد حسن، مدير مدرسة الأورمان الإعدادية الثانوية بنات بإدارة العجوزة التعليمية، إن المعلمين بدأوا تصحيح امتحان مادة اللغة العربية بعد انتهائه مباشرة، موضحاً أن التعليمات الواردة للمدرسة تفيد بتصحيح أوراق الامتحان أول بأول من قبل المعلمين.

وأضاف «حسن» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الامتحان عقد ورقياً، ويتكون من 70% من الأسئلة بنمط الاختيار من متعدد و30% بنمط الأسئلة الموضوعية، موضحاً أن الأسئلة جميعها تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم، وتم تدريب الطلاب جيداً على هذه النوعية من الأسئلة.

الامتحان في مستوى متوسط ولم يشمل أي أسئلة معقدة

من جانبه، أكد مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، أن تصحيح الامتحانات الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي يتم أول بأول، موضحاً أن امتحان اللغة العربية عقد صباح اليوم في لجان مؤمنة جيداً والأسئلة جاء من الكتاب المدرسة، مؤكداً لـ«الوطن» أن الامتحان جاء في مستوى متوسط ولم يشمل أي أسئلة معقدة.

وقالت عايدة جبريل، مدير إدارة الخانكة التعليمية، إن الامتحان يتم تصحيحه أول بأول، مؤكدة أنه تم طباعة الامتحان في المدارس وليس في أي أماكن خارجية حفاظاً على سريتها وتختلف الأسئلة من مدرسة لأخرى تطبيقاً لمبدأ الشفافية.

وأضافت «عايدة» لـ«الوطن»، أنه لم يتم رصد أي تسريبات للامتحان، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية في الإدارة لمتابعة سير أعمال جميع اللجان الامتحانية، والوقوف على أي مشكلة وحلها، لافته إلى تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا.