غدا.. انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوي وسط إجراءات وقائية مشددة

تنطلق غدا، السبت، امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول، وأعلنت وزارة التربية والتعليم، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2022 الترم الأول، مشيرة إلى أنّ الامتحانات تُعقد في لجان مراقبة ومؤمنة وسط إجراءات وقائية مشددة.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

وجاء جدول امتحانات الصف الأول الثانوي وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم كالآتي:

السبت 22 يناير 2022

اللغة العربية: من 9 صباحًا لـ12 ظهرًا.

الإثنين 24 يناير 2022

الكيمياء: من الساعة 9 صباحًا إلى 10:30 صباحًا.

- الجغرافيا: من الساعة 11 صباحًا إلى 12:30 عصرًا.

الأربعاء 26 يناير 2022

التاريخ: من الساعة 9 صباحًا إلى 10:30 ظهرًا.

الأحياء: من الساعة 11 صباحًا إلى 12:30 عصرًا.

السبت 29 يناير 2022

اللغة الأجنبية الأولي: من 9 صباحًا إلى 11:30 صباحًا.

الإثنين 31 يناير 2022

الفيزياء: من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 10:30 ظهرًا.

الفلسفة والمنطق: من الساعة 11 صباحًا إلى 12:30 ظهرا.

الأربعاء 2 فبراير 2022

الرياضيات: من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا.

اللغة الأجنبية الثانية: من 12:30 ظهرًا إلى 2 عصرًا.

الوزارة لا نية لتأجيل الامتحانات

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات صحفية على هامش توقيع مذكرات تفاهم لإنشاء 6 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية، إنّ امتحانات الفصل الدراسي الأول سيتم عقدها في موعدها المحدد مسبقا، ولا توجد نيّة لتأجيل الامتحانات أو تأجيل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، الذي يبدأ يوم 19 فبراير المقبل، طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 202/2022، مضيفا: «إن شاء الله لن نحتاج للتأجيل».