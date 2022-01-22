«الصحة» تدرس تقليل فترة العزل الصحي لمصابي كورونا لـ5 أيام بشروط

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تدرس حاليا تقليل فترة العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا لـ5 أيام فقط.

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار، بأن هذا الأمر قيد الدراسة، وسيتم بشروط معينة وفقا للحالة الصحية لمصابي فيروس كورونا، موضحا أن هناك حالات تستدعي أن تكون فترة العزل المنزلي 14 يوما كاملة، وحالات أخرى تكون الأعراض خفيفة كمصابي متحور أوميكرون على سبيل المثال.

تقليل فترة العزل الصحي لمصابي كورونا

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هناك دراسة تُجرى بشكل موسع لتقليل فترة العزل الصحي، مشيرا إلى أن دولا عديدة طبقت ذلك وفقا للحالة الصحية للمصابين والمتحورات المنتشرة فيها، وكذلك عدد المواطنين الحاصلين على لقاحات كورونا.

وأضاف، أن لقاحات كورونا تساعد كثيرا في تخفيف حدة الأعراض وتجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة، وتقلل أيضًا الضغط على المنظومة الصحية والتردد على المستشفيات.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، إلى أن تطعيم الأطفال من عمر 5 سنوات أيضا هو قيد الدراسة، خاصة بعد إعلان شركة فايزر العالمية لنتائج تجاربها في هذا السياق، إذ أوصت بتطعيم الأطفال من عمر 5 سنوات.

وقال المتحدث، «ندرس هذا الأمر جيدا لمعرفة الأعراض الجانبية، ومدى مأمونية اللقاح على هذه الفئة وفعاليته»، متابعا «الدولة تعمل على توفير كل اللقاحات للمواطنين من جميع الفئات العمرية، وتعمل على وضع خطة للوصول للمستهدف من المطعمين.

رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان، رفع أعلى درجات الأستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ مايلزم للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.

وشددت الوزارة على المواطنين بأهمية ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والمداومة على غسيل اليدين، والبعد عن الزحام وعدم التكدس، مؤكدة أن الإجراءات الاحترازية سلاح فعال للوقاية من خطر كورونا.