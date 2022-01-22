الصحة: تطعيم 170 ألف مواطن بمراكز لقاح كورونا في محطات المترو

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، أن حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن»، المتمركزة في عدد من محطات القطار، ومترو الأنفاق، والأسواق التجارية، نجحت منذ انطلاقها في شهر ديسمبر 2021، وحتى 22 يناير الجاري، في تطعيم 170 ألف مواطن بلقاحات فيروس كورونا، ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، للتوسع في تطعيم المواطنين.

مركز التطعيم بمحطة سكة حديد أسوان

وجاءت تصريحات الوزير، خلال زيارته اليوم السبت، مركز محطة سكة حديد أسوان، المخصص للتطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، الذي جرى تشغيله يوم الخميس 13 يناير الجاري، ضمن حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن».

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطمأن على توافر كل أنواع لقاحات فيروس كورونا، في مركز محطة سكة حديد أسوان، وتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال سير عملية تطعيم المواطنين، موجها بضرورة التيسير على المواطنين في إجراءات تلقي اللقاح، وفقا لتوصيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بما يسهم في رفع المناعة المجتمعية وحماية المواطنين ضمن إجراءات التصدي للجائحة.

3 مراكز تطعيم بمحطات السكة الحديد في المنيا وأسيوط وأسوان

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، إلى الانتهاء من وضع 3 مراكز لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا، متمركزة في محطات السكة الحديد بمحافظات المنيا، أسيوط، وأسوان، وذلك خلال اليومين الماضيين، ليصل إجمالي عدد مراكز حملة «معا نطمئن» إلى 25 مركزًا، منها 7 مراكز في محطات السكة الحديد، و14 مركزًا في محطات مترو الأنفاق، في محطات (الشهداء، ومركزين في محطة السادات، والعتبة، العباسية، شبرا الخيمة، كلية الزراعة، جمال عبدالناصر، روض الفرج، حلوان، ألف مسكن، سعد زغلول، السيدة زينب)، بالإضافة إلى 4 مراكز داخل الأسواق التجارية والمولات.

وتابع «عبدالغفار» بأن مراكز التطعيم بمحطات السكة الحديد ومترو الأنفاق، تشهد إقبالا كثيفا من المواطنين، موضحًا أن كل مركز يضم 4 فرق من الفرق الطبية ومدخلي البيانات، بالإضافة إلى فرق التواصل المجتمعي التي تقوم بتنظيم توافد المواطنين مع الإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى نشر التوعية الصحية بين المواطنين وحثهم على الإسراع في تلقي لقاحات فيروس كورونا، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين ورفع المناعة المجتمعية.

إطلاق «أسبوع التوعية الصحية بمحافظات صعيد مصر»

وتابع بأن الوزير أعلن خلال زيارته لمحافظة أسوان، إطلاق «أسبوع التوعية الصحية بمحافظات صعيد مصر» وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بتنمية الصعيد، وضمن المشروعات التنموية التي تشهدها محافظات الصعيد، وجرى إطلاق القوافل الطبية، والعيادات المتنقلة بالقرى والنجوع، للوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى النائية، وتقديم خدمات الكشف الطبي والعلاج بالمجان، ضمن مبادرات الصحة العامة التي أطلقها رئيس الجمهورية تحت شعار «100 مليون صحة».

وأضاف «عبدالغفار» أن فرق التواصل المجتمعي، تجوب محافظات الصعيد خلال «أسبوع التوعية بصعيد مصر»، لتوعية المواطنين وتحقيق أقصى استفادة من كل الخدمات الصحية، وتعريف المواطنين بتلك الخدمات الطبية والمتابعة الدورية من خلال قاعدة بيانات موحدة بما يسهم في الاهتمام بالصحة العامة.

ورافق الوزير خلال جولته، الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسوان، والدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان.