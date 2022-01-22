«حقوق الإنسان»: مد فترة توفيق أوضاع «المجتمع المدني» يساهم في التنمية

رحب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم، بموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع الأهلي لمدة عام آخر ينتهي في 11 يناير 2023.

إعلان 2022 عاما للمجتمع المدني

وجاء ذلك وفقا لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، بمد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني لمدة عام آخر؛ يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11 يناير 2022، وينتهي في 11 يناير 2023، بالتزامن مع إعلان رئيس الجمهورية، 2022 عاما للمجتمع المدني.

تعزيز مبادئ حقوق الإنسان

وأشار إلى أن هذا القرار يعكس قناعة الدولة المصرية بقدرة المجتمع المدني على التعاون مع جميع مؤسسات الدولة في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في كيفية التوزيع العادل لثمار التنمية.

وأكد أن مد فترة توفيق أوضاع منظمة المجتمع المدني، يعزز تطبيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تم إطلاقها 11 سبتمبر 2021.