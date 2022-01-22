عمرو محمود ياسين يعلن إصابته بكورونا بصورة الـ«رابيد تيست»: إيجابي

أعلن السيناريست عمرو محمود ياسين، إصابته بفيروس كورونا، عبر خاصية «ستوري» لحسابه الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ونشر صورة اختبار فيروس كورونا «رابيد تيست»، وعلق: «إيجابي».

عمرو محمود ياسين يحتفل بانتهاء تصوير «نصيبي وقسمتك 4»

واحتفل عمرو محمود ياسين، منذ أيام، عبر حسابه عبر «فيس بوك»، بانتهاء تصوير مسلسل «نصيبي وقسمتك 4»، وكتب: «فركش أخيرا مسلسل نصيبي وقسمتك 4، بأمانة شديدة إحنا كان معانا وحوش مش كروو، بجميع الأقسام؛ من إنتاج وإخراج وتصوير وإضاءة ومونتاج صوت ومكساج وديكور وملابس ومكياج وبوفيه وسواقين، وطبعا كمان الممثلين بكل حكاية، بصراحه كانوا بييجوا بنعذبهم والضحايا كتير».

عمرو محمود ياسين: الحكايات اتكتبت واتصورت على الهواء

وأضاف: «بس الناس لازم تعرف إن كل الحكايات اتكتبت على الهواء، واتصورت على الهواء، واتمنتجت على الهواء في سباق رهيب مع الزمن لم أره من قبل، شيء محدش يقدر يتخيله بجد اللي حصل في المسلسل ده محدش يتخيله لأننا اضطرينا نشتغل في توقيت معين وأخدنا الريسك، ونأسف لو في أي تقصير من أي حد فينا، أنا عايز أشكر كل الناس فرد فرد لأن كلهم كانوا أبطال وبيشتغلوا 30 ساعة وأكتر بس أحب أشير للدايرة القريبة مني في الشغلانة اللي هما كانوا أكبر عون لي وكنت بتعامل معاهم طول الوقت، ومنهم المنتج المحترم وصديقي أحمد عبد العاطي».