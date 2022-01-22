أماكن سقوط الأمطار غدا الأحد.. قد تصل إلى القاهرة الكبرى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان صادر عنها وفق خبرائها اليوم، عن أماكن سقوط الأمطار غدًا على البلاد وحالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، إذ يستمر تأثر البلاد بمرتفع جوي ذي قيم ضغط عالية يمتد من مناطق شديدة البرودة إلى شمال أفريقيا ومن المتوقع أن تظل هذه الأجواء لمدة أسبوع قادم.

أماكن سقوط الأمطار غدا

ووفقًا لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية؛ تكون الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث تتراوح بين 40 إلى 50% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة، فيما تكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأيام المقبلة

وتشهد حركة الملاحة البحرية اضطرابًا على البحر المتوسط غدًا، إذ تتراوح سرعة الرياح بين 60 إلى 70 كم/ ساعة، ويتراوح ارتفاع الموج بين ثلاثة إلى خمسة أمتار.

وبالنسبة لحالة الطقس المتوقعة غدا، نوه خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّه يسود البلاد طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلا، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية وبالتالي يزداد الإحساس ببرودة الطقس هناك، إذ أشارت الهيئة إلى أنّه في النصف الثاني من شهر يناير 2022، وصلت تدفقات جوية شديدة البرودة متجهة جنوبًا من القطب الشمالي إلى أقصى شرق حوض البحر المتوسط مما أدى إلى تساقط ثلوج كثيفة في تركيا ولبنان وسوريا.

درجات الحرارة غدًا في مصر

القاهرة 15 07

الإسكندرية 15 08

وادي النطرون 15 08

طنطا 15 07

شبين الكوم 15 07

دمنهور 15 07

بلطيم 16 08

مطروح 15 07

السلوم 15 08

سيوة 15 04

بورسعيد 16 08

دمياط 15 07

الزقازيق 15 07

المنصورة 15 07

الإسماعيلية 16 06

السويس 16 07

العريش 16 07

رفح 16 07

رأس سدر 18 07

نخل 15 01

نويبع 19 11

طابا 16 10

كاترين 10 00

الطور 18 08

شرم الشيخ 20 12

الغردقة 20 12

مرسى علم 21 10

الفيوم 17 03

بني سويف 17 03

المنيا 17 04

أسيوط 17 05

سوهاج 17 05

قنا 18 05

الأقصر 19 06

أسوان 20 07

إدفو 20 07

أبو سمبل 19 07

الوادي الجديد 19 06

شلاتين 24 10

أبو رماد 23 11

حلايب 22 11

رأس حدربة 22 11