أخبار الطقس غدا.. موجة صقيع وتساقط أمطار ودرجة الحرارة تصل لـ«صفر»

أخبار الطقس غداً، تصدرت محركات البحث، بالتزامن مع موجة البرد الشديدة التي تضرب البلاد، إذ يسود الأحد طقس بارد نهاراً على جميع الأنحاء، فيما عدا جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد، فيكون الطقس معتدلا، فيما تشهد الأنحاء كافة برودة شديدة خلال ساعات الليل، تصل حد الصقيع على وسط سيناء، وشمال الصعيد.

أخبار الطقس غداً

وبحسب البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية بشأن أخبار الطقس غداً، تتعرض بعض أجزاء القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء لنشاط حركة الرياح، فضلا عن تساقط أمطار متفاوتة الشدة، تكون خفيفة على القاهرة الكبرى، وتصل لمتوسطة، على السواحل الشمالية، ووسط سيناء، والوجه البحري، ويكون الجو غائم على مناطق جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، شمال الصعيد، وجنوب الصعيد، فضلا عن وجود اضطراب بالملاحة البحرية، على البحر المتوسط ليصل ارتفاع الأمواج به إلى 5 أمتار.

درجات الحررة غداً

وكشف خبراء الأرصاد عن درجات الحرارة العظمى والصغرى، المتوقعة على الأنحاء كافة، خلال الإعلان عن توقعات أخبار الطقس غداً، والتي جاءت على النحو التالي:

القاهرة 15 07

الإسكندرية 15 08

وادي النطرون 15 08

طنطا 15 07

شبين الكوم 15 07

دمنهور 15 07

بلطيم 16 08

مطروح 15 07

السلوم 15 08

سيوة 15 04

بورسعيد 16 08

دمياط 15 07

الزقازيق 15 07

المنصورة 15 07

الإسماعيلية 16 06

السويس 16 07

العريش 16 07

رفح 16 07

رأس سدر 18 07

نخل 15 01

نويبع 19 11

طابا 16 10

كاترين 10 00

الطور 18 08

شرم الشيخ 20 12

الغردقة 20 12

مرسى علم 21 10

الفيوم 17 03

بني سويف 17 03

المنيا 17 04

أسيوط 17 05

سوهاج 17 05

قنا 18 05

الأقصر 19 06

أسوان 20 07

إدفو 20 07

أبو سمبل 19 07

الوادي الجديد 19 06

شلاتين 24 10

أبو رماد 23 11

حلايب 22 11

رأس حدربة 22 11.