تحذيرات الأرصاد الجوية من حالة الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة

حرصت هيئة الأرصاد الجوية على إعلان حالة الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة، وتحديدًا حتى يوم الجمعة المقبل الموافق 28 يناير 2022، بالإضافة إلى تحذيرها للمواطنين من موجة البرد التي تصل إلى حد الصقيع في بعض المناطق ليلا، حيث من المتوقع أن يسود خلال هذه الأيام طقس بارد نهارا وشديد البرودة ليلا على مختلف الأنحاء، يصاحبه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، كما تتكون الثلوج على بعض جبال وسط سيناء وتسجل درجة الحرارة في بعض المناطق أقل من صفر درجة مئوية.

توقعات الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس في مصر

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس في مصر استمرار الأجواء شديدة البرودة على كافة الأنحاء، وذلك بعد تأثر البلاد بمرتفع جوي ذو قيم ضغط عالية، وهو المرتفع الذي يمتد من مناطق معروفة ببرودتها الشديدة وحتى شمال أفريقيا، وستظل الأجواء شديدة البرودة حتى مطلع الأسبوع المقبل.

وأكدت الأرصاد في تنويه لها على صفحتها الرسمية، أن تشهد حالة الطقس خلال هذه الفترة، برودة نهارا، وبرودة شديدة ليلا تصل إلى حد الصقيع في بعض المناطق بشمال الصعيد وسيناء، يتزامن ذلك مع نشاط للرياح على السواحل الشمالية، وهو الأمر الذي يزيد المواطنين هناك بالإحساس ببرودة الطقس.

تحذيرات هيئة الأرصاد من الطقس

كانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من وصول تدفقات جوية شديدة البرودة، متجهة ناحية شرق حوض البحر المتوسط، قادمة من القطب الشمالي، وهي التدفقات التي أدت إلى تساقط ثلوج كثيفة في عدد من دول المنطقة منها تركيا ولبنان وسوريا، كما نشرت صورة حصلت عليها من أحد الأقمار الصناعية ترصد الغطاء الثلجي في تركيا ولبنان وسوريا.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع:

طقس الأحد 23 يناير

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، نشاطا للرياح على مناطق في القاهرة والوجه البحري، كما تشهد هذه المناطق أمطار متوسطة وتكون خفيفة على القاهرة الكبرى وعلى فترات متقطعة، بينما تبلغ سرعة الرياح 70 كلم/ساعة، وترتفع الأمواج في حدود من 3 إلى 5 أمتار.وعن درجات الحرارة المتوقعة، فتكون الصغرى على القاهرة الكبرى وبعض مناطق في الوجه البحري 15 درجة، والصغرى تسجل على هذه المناطق 8 درجات، أما شمال وجنوب الصعيد فتتراوح درجات الحرارة الكبرى فيهما من 17 إلى 20، والصغرى من 5 إلى 7 درجات.

حالة الطقس يوم الإثنين 24 يناير

تتساقط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحرى في بعض الفترات. أما درجات الحرارة المتوقعة يوم الإثنين المقبل فستسجل القاهرة الكبرى 14 درجة للكبرى، والصغرى 7 درجات، بينما تسجل جنوب سيناء 20 درجة للكبرى، والصغرى 13، وفي شمال الصعيد 15 درجة للكبرى، والصغرى 5 درجات.

حالة الطقس الثلاثاء 25 يناير:

أمطار خفيفة إلى متوسطة متوقعة بنسبة %30-40 تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة. وبخصوص درجات الحرارة فستكون على القاهرة الكبرى والوجه البحري 14 درجة للعظمى و7 درجات للصغرى، أما جنوب سيناء فستسجل 20 درجة للكبرى و13 للصغرى، وفي شمال وجنوب الصعيد فتتراوح درجة الحرارة العظمى ما بين 14 إلى 19، والصغرى ما بين 5 إلى 7 درجات.

حالة الطقس الأربعاء 26 يناير

تبلغ نسبة الأمطار المتوقعة يوم الأربعاء المقبل من 30 إلى 40% على السواحل الشمالية والوجه البحري، وتكون أمطار خفيفة، بينما تنشط الرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، وعن درجات الحرارة المتوقعة في هذا اليوم فتكون على القاهرة والوجه البحري 13 درجة للعظمى و6 درجات للصغرى، أما شمال وجنوب الصعيد فتتراوح درجات الحرارة العظمى فيها من 14 إلى 18 درجة مئوية، والصغرى من 5 إلى 7 درجات.

حالة الطقس الخميس 27 يناير

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية في نشرتها سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري، تتراوح نسبتها ما بين الـ30 إلى 40%، كما تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، وعن درجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس فستسجل القاهرة الكبرى 13 درجة للعظمى في حين تكون الصغرى 6 درجات، أما جنوب وشمال الصعيد فتتراوح درجات الحرارة هناك ما بين 14 إلى 17 درجة للعظمى، وما بين 5 إلى 7 درجات للصغرى.

حالة الطقس الجمعة 28 يناير

يتشابه طقس اليوم الجمعة مع طقس الخميس، حيث تتساقط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية وتكون على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية، أما درجات الحرارة فتكون 14 درجة على القاهرة الكبرى، وتسجل الصغرى هناك 6 درجات، أما شمال وجنوب الصعيد فدرجة الحرارة العظمى تكون ما بين 16 إلى 18 درجة، والصغرى ما بين 5 إلى 7 درجات.

المناطق الأكثر برودة

وبتحليل بيانات هيئة الأرصاد الجوية تظهر أن المدن الأشد برودة خلال موجة الصقيع الحالية هي مدينة سانت كاترين، والتي تسجل فيها درجات الحرارة نسب مئوية تحت الصفر، تليها مدينة نخل في محافظة شمال سيناء والتي سجلت درجة الحرارة فيها اليوم السبت درجة مئوية واحدة للصغرى، كما تتأثر مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والتي تصل فيها البرودة مساءً حد الصقيع.

ما سبب الطقس البارد؟

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية أن انخفاض درجات الحرارة الذي يشعر به المواطن في كافة الأنحاح نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي قادم من جنوب أوروبا، موضحة موعد استقرار الحرارة وتحسن الأجواء وذلك سيكون بعد مرور الأسبوع الجاري.

إلى متى يستمر الطقس شديد البرودة؟

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنَّ انخفاض درجات الحرارة الذي نشعر به بشكل ملموس، نتيجة لتأثر مصر بالمنخفض الجوية القادم من جنوب أوروبا، مشيرة إلى أن انخفاض الحرارة من المقرر أن يستمر على مدار الأسبوع الجاري، ويصاحب هذا الانخفاض سقوط للأمطار الخفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.