أدوات سحر وحجامة وشهادات.. ضبطيات واقعة دجال فيصل

كشف محضر معاينة الشرطة لمقر دجال فيصل المدان بحكم قضائي بالحبس لمدة سنة من قبل محكمة جنح مستأنف الجيزة الصادر بحقه، ظهر اليوم، عن أن «أيمن.أ» الشهير بدجال فيصل ضبط بحوزته مجموعة من الأحراز التي تمثل أدوات كان يستخدمها المتهم لتنفيذ جريمة النصب على ضحاياه، زاعمًا أنه كان يستخرج الجن من أرحام النساء ثم يعتدي عليهن تحت تأثير أعمال السحر والبخور الذي يملأ جنبات الغرفة.

المضبوطات

وأمكن ضبط الأدوات والأوراق المستخدمة في ذلك النشاط، وهي عبارة عن جهاز محمول (ماركة أوبو موف اللون في أسود) داخله شريحتان يستخدمهما في نشاطه المؤثم، ويحوي العديد من الرسائل على برنامج «الواتس أب» بخصوص نشاطه، كما تم ضبط ما يلي..

1-مجموعة من الأكواب البلاستيك والمعدات الخاصة للعلاج بالحجامة.

2-لافتة مدون عليها الشيخ أيمن محمد، الأكاديمية المفتوحة للطب التكميلي من الزجاج والخشب.

3- ثلاثة أختام خاصة بمركز النور والمأذون بضبطه وتفتيشه.

4- شهادة شكر وتقدير معدنية.

5-مجموعة من الزجاجات البلاستيك صغيرة الحجم بداخلها سائل شفاف أفاد المتهم بأنه يحوي زيت نعناع من لوازم الحجامة.

6-أنبوبة بلاستيك فضية اللون بداخلها سائل أفاد المتهم بأنها تحوي مسك سائل.

7-جهاز مساج أحمر اللون وجهاز مساج رمادي اللون أفاد المتهم بأنهما يستخدمان في العلاج بالحجامة.

8- برطمانان زجاجيان، الأول شفاف يحوي قرنفل، والثاني لبان دكر، أقر المتهم بأنه يستخدمهما في العلاج بالحجامة.

9-جهاز فضي ينتهي بكورتين صغير الحجم أفاد المتهم أنه يستخدم في العلاج بالحجامة.

10- ثلاثة جهاز بلاستيك صغيرة، الأول أسود اللون والثاني والثالث أبيض في أخضر اللون، أفاد المتهم بأنه يستخدمها في العلاج بالحجامة.

11-جهاز حجامة بداخل علبة كرتونية أفاد المتهم بأنها تخص العلاج بالحجامة للسيدات.

12-مجموعة من الأوراق الخاصة بدعاية المتهم لنشاطه المؤثم.

13- ثلاث شهادات ورقية خاصة بالمتهم غير معلوم مصدرها، وبمواجهة المتهم أقر بأنه حصل عليها من الأكاديمية المفتوحة للطب التكميلي، ومذيل أحدهم بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره من مكتب التصنيفات بمدينة 6 أكتوبر.

14-مبلغ مالي قدره 600 جنيه مصري أفاد المتهم بأنها حصيلة نشاطه المؤثم.