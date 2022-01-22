عدم قبول دعوى إلغاء قرار منع إقامة السيدات في الفنادق دون مرافق

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قبل قليل، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي الدكتور هاني سامح، والمحامي بالنقض صلاح بخيت، التي تطالب بإلغاء قرار منع إقامة السيدات دون الـ40 عاما وحدهن في الفنادق، وحملت الدعوى رقم 48010 لسنة 75 قضائية.

الدعوى طالبت بإلغاء التعليمات

وطالبت الدعوى بإلغاء القرار والتعليمات والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات، وجميع المنشآت ذات الصلة، وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاث نجوم، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 عاما، بتسجيل الوصول بمفردهن والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور.

الدعوى تطالب بالسماح بإقامة السيدات دون مرافق

كما طالبت الدعوى، رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة السياحة، بإصدار تعليمات للفنادق بكل درجاتها بقبول إقامة النساء المصريات دون أي تمييز عن الذكور وإلغاء كل العراقيل.