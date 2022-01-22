شروط مسابقة التربية والتعليم 2022.. «تقدير مرتفع واختبارات إلكترونية»

منذ إعلان الحكومة المصرية عن تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات مقبلة، يبحث الكثيرون عن شروط مسابقة التربية والتعليم 2022، لتجهيز المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على تلك الوظائف التي من المؤكد أن تضمن حياة كريمة ومناسبة لمن يحصل عليها.

شروط مسابقة التربية والتعليم 2022

وحتى الآن لم تصدر أي شروط خاصة ومحددة لمسابقة وزارة التربية والتعليم، وإنما ما تم إعلانه فقط هو الشروط العامة، وبعض المعلومات عن المسابقة، التي جاءت كالتالي:

- الوظائف التي تم الإعلان عنها تحت عنوان «مسابقة التربية والتعليم»، تتم بين عدة وزارات وهي كالآتي: التربية والتعليم، ووزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- الأولوية لمعلمين التعليم الأساسي والمواد الأساسية.

- يتم تطبيق أعلى معايير الشفافية، وتكون عملية التقديم إلكترونية، وكذلك الاختبارات والمقابلات الشخصية.

شروط التقديم لوظيفة معلم

- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل تربوي أو دبلومة تربوي، ويمكن قبول الخريجين الحاصلين على تقديرات مرتفعة؛ بهدف النهوض بالعملية التعليمية.

- ألا يكون للمتقدم أقارب في مديرية التعليم التي يرغب العمل بها.

- مسابقة التعيين عامة ومن حق الجميع التقديم فيها؛ سواء كانوا عاملين بعقود مؤقتة في مدارس أو ليس لديهم خبرة.

موعد فتح باب التقديم لمسابقة التربية والتعليم

لم تعلن وزارة التربية والتعليم حتى الآن، موعد التقديم أو الشروط التفصيلية للتقديم لتلك الوظائف، ويتوقع خبراء تربويون أن يتم الإعلان عن كل هذه التفاصيل خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد تحديد التخصصات والمواصفات والشروط المطلوبة للقبول بالمسابقة.

ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، بضرورة تعيين 30 ألف مدرس سنويًا، لمدة 5 سنوات؛ لسد العجز وتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بنحو 3.1 مليار جنيه مصري.