حالة الطقس حتى الخميس المقبل.. برد قارس على جميع المحافظات

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا في مصر ما زلنا متأثرين بالكتل الهوائية القادمة من جنوب وشرق أوروبا، وهي كتل هوائية شديدة البرودة، تمر عبر بلاد الشام مرورًا بالبحر المتوسط، وتؤثر على جمهورية مصر العربية، «إحنا النهاردة شعرنا بتحسن في درجات الحرارة والطقس وسطوح أشعة الشمس»، لكن ما زالت الكتل الهوائية شديدة البرودة تجعلنا نشعر بانقباضات الملحوظة في درجات الحرارة.

انخفاض درجات الحرارة مع دخول فترة الليل

وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مانشيت»، مع الإعلامي شادي شلش، الذي يُعرض على قناة «extra news»، أننا سنلاحظ انخفاض درجات الحرارة مع دخول فترة الليل، وسيكون الطقس شديد البرودة على جميع مناطق الجمهورية، يصل للبرودة القارسة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، إذ أن درجة الحرارة الصغرى خلال ساعات الليل ستسجل 6 أو 7 درجات على القاهرة الكبرى.

الكتل الهوائية تكون أكثر تأثيرًا على المناطق الصحروية

وواصلت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه في منطقة وسط سيناء سنلاحظ درجة حرارة أقل من 5 درجات وتكون الصقيع على المزروعات، «دي نتيجة الطبيعة الجغرافية، لأن شمال الصعيد صحراوية وجبلية مثل أسيوط، فستكون درجات الحرارة بها أقل من محافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، كون أن الكتل الهوائية تكون أكثر تأثيرًا على المناطق الصحروية، لذلك سنجدها أكثر برودة في شمال الصعيد ووسط سيناء».

الطقس يصل لحد الصقيع

وأوضحت الدكتورة منار غانم، أن الطقس يصل لحد الصقيع، فالصغرى على اسيوط ستكون 3 درجات، خلال ساعات الليل، «مستمرين في انخفاض درجات الحرارة على الاقل نهاية هذا الأسبوع، هيبقى ملحوظ في بعض الأيام زي الأحد والأربع والخميس الأشد في برودة الطقس، وفيه نشاط للرياح هيزود احساسنا اكتر بانخفاض درجات الحرارة يحسسنا ببرودة الطقس، وأقل من اللي احنا بنذكرها من درجتين لـ 3 درجات»، وكشفت عن فرص تساقط أمطار غدًا على السواحل الشمالية خفيفة لمتوسطة، وفرص ضعيفة لتساقط أمطار خفيفية على القاهرة الكبرى.