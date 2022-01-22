«الأرصاد»: سرعة الرياح تزيد الإحساس ببردوة الجو يومي الأحد والاثنين

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن موجة الصقيع التي بدأت الأسبوع الماضي من المتوقع أن تستمر خلال أيام الأسبوع الحالي، وسيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية، «درجات الحرارة هتنزل الأسبوع الجاري درجتين وهتصل لـ13 درجة مئوية خلال ساعات النهار، والصغرى 6 درجات، وهيكون أسبوع شديد البرودة على معظم أنحاء الجمهورية».

شاكر: الشعور كبير بالبرد بسبب الرطوبة المنخفضة والرياح الجافة

وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن سبب انخفاض درجات الحرارة هو منخفض جوي قادم من جنوب وشرق أوروبا، وتأثر الطقس برياح شمالية غربية باردة وجافة، «نسبة الرطوبة المنخفضة والرياح الجافة مخلية الشعور بالبرد كبير خاصة بالليل وفي الصباح الباكر وأيضا في ساعات النهار».

وأوضحت أنه من المتوقع أن يكون الطقس شديد البرودة خلال ساعات الليل، يصل إلى حد الصقيع في بعض المناطق كوسط سيناء وشمال الصعيد، وستصل درجات الحرارة الصغرى إلى 3 درجات فقط على مدن ومحافظات الصعيد، «ده بيأدي إلى تكون الصقيع على المزروعات».

وأكدت أن هناك الكثير من الزراعات التي تأثرت بسبب انخفاض درجات الحرارة لنحو أسبوعين، وموجة الصقيع التي تشهدها الجمهورية حاليا، لافتة إلى أنه بالنسبة لوسط سيناء فستتكون الثلوج على المرتفعات لأن درجات الحرارة ستصل لأقل من صفر درجة مئوية، «أثناء النهار درجات الحرارة كانت بتصل لـ15 درجة مؤية في العظمى، وغدا سنشهد تساقط الأمطار على مناطق متفرقة من الجمهورية كالسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري».

إحساس متزايد بالبرودة يومي الأحد والاثنين

وتابعت: «سرعات الرياح لما بتكون نشطة بيزود الإحساس بالبرودة، وده اللي هنتأثر بيه يوم الأحد والاثنين، وسرعة الرياح هتوصل لـ25 كيلومترا في الساعة، وستكون رياح جافة تزيد الإحساس بالبرودة».