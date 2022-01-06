راغب علامة يشوق جمهوره باقتراب طرح أغنيته الجديدة.. «ممكن أزعلك»

شوق الفنان راغب علامة جمهوره عن اقتراب طرحه لأغنيته الجديدة «ممكن أزعلك»، والتي من المقرر أن تطرح عبر القنوات الفضائية والمنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

راغب علامة ينتهي من تسجيل أغنية «ممكن أزعلك»

راغب علامة كان قد حضر للقاهرة، خلال الأيام الماضية، من أجل تسجيل الأغنية وتصويرها مع المخرج شريف صبري، كما سجلها لدى الموزع مدحت خميس.

تاريخ علامة مع خميس مليء بالنجاحات من بينها أغنيتهم الشهيرة «طب ليه» التي حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها عام 2002.

راغب علامة يصور «ممكن أزعلك» في القاهرة

كان راغب علامة شارك مؤخرا، في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وقدم أغنية أنا قادر، وقال «علامة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تقديم أغنيات لذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من الحالات الإنسانية، واجب على كل فنان؛ كي يساهم بدور إنساني في الحياة المجتمعية.

كان راغب علامة قد تألق في حفل رأس السنة الذي أحياه في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في مدينة هيوستن بالجاليات العربية واستقبل معهم العام الجديد بسهرة استثنائية كالعادة قدّم خلالها أجمل أغنياته القديمة والجديدة.