راغب علامة ينتهي من تصوير «ممكن أزعلك» ويطير ليشارك في حفلات كأس العرب

انتهى النجم اللبناني راغب علامة، من تصوير كليب أغنيته المصرية الجديدة «ممكن أزعلك»، التي من المقرر أن تكون مفاجأة لجمهوره، مع احتفالات العام الجديد 2022.

راغب علامة يطير لـ قطر للمشاركة في حفلات كأس العرب

وعلمت «الوطن»، أن علامة مكث في القاهرة لمدة أسبوع من أجل تصوير وتسجيل الأغنية، التي صورها رفقة المخرج الدكتور شريف صبري، الذي كان قدم معه عدد من الكليبات الناجحة من قبل، مثل طب ليه وسهروني الليل وحبيب قلبي.

ومن المقرر أن يصل علامة اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة، من أجل المشاركة في الحفلات الغنائية الخاصة ببطولة كأس العرب المقام هناك، التى يشارك فيها 16 دولة عربية.

راغب علامة ينتهي من تسجيل أغنية «ممكن أزعلك»

راغب علامة كان شارك مؤخرا، فى اليوم العالمي لذوى الاحتياجات الخاصة، وقدم اغنية أنا قادر، وقال «علامة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تقديم أغنيات لذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من الحالات الإنسانية، واجب على كل فنان؛ كي يساهم بدور إنساني في الحياة المجتمعية.

وأشار «علامة» إلى أنه عندما استمع للأغنية في أول مرة، أعجب بها للغاية وقام بتنفيذها على الفور خلال تواجده في القاهرة، مؤكدا أن فترة تسجيل وتصوير الأغنية استمر لمدة 10 أيام.

يذكر أن أغنية «أنا قادر» هي من كلمات سامح فرج وألحان محمد راجح والتوزيع الموسيقي لأحمد عادل وماسترينج وهندسة صوتية لهاني محروس والإخراج لخالد الشوربجي.