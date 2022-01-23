سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 23-1-2022 في مصر

في بداية التعاملات الصباحية للبنوك اليوم، الأحد الموافق 23 يناير 2022، شهد سعر الدينار الكويتي استقرارًا مقابل الجنيه المصري، بعد عدة تذبذبات واضطرابات شهدها سوق العملة بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام القليلة الماضية.

سعر الدينار الكويتي اليوم

ووفقًا للتقرير اليومي الذي ترصد «الوطن» من داخل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وصل سعر الدينار الكويتي اليوم وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي اليوم إلى نحو 51.74 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع، أما في البنك الأهلي فسجّل نحو 49.21 جنيه للشراء و52.09 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدينار الكويتي على مستواه داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي CIB عند 49.37 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع، أما على شاشة التداولات اللحظية داخل فروع بنك الإسكندرية، وصل سعر الدينار الكويتي إلى نحو 49.23 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع.

وفي المصرف المتحد، وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري إلى نحو 47.45 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع، فيما سجّل نحو 49.40 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع في بنك مصر.

أما عن سعر الدينار الكويتي داخل فروع البنك الأهلي الكويتي، فوصل وفقًا لآخر تحديثات البنك إلى نحو 49.67 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع، كما وصل إلى نحو 50.61 جنيه للشراء، و51.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وحافظ سعر الدولار الأمريكي على استقراره، مقابل سلة من العملات العربية والأجنبية، إذ يباع الدولار بسعر 3.67 درهم مقابل الدرهم الإماراتي، فيما يباع بسعر 3.66 ريال مقابل الريال القطري، أما مقابل الريال السعودي فيباع الدولار بسعر 3.75 ريال، وسجل الدولار نحو 0.37 دينار مقابل الدينار البحريني، فيما يباع الدولار مقابل الليرة التركية بسعر 15.42 ليرة تركية.