أمجد القاضي: «مصر أكبر منتج للتمور على مستوى العالم»

قال الدكتور أمجد القاضي، مسؤول مهرجان التمور الدولي بواحة سيوة، إن المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية تنظمه وزارة التجارة والصناعة ومحافظة مطروح بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية للابتكار الزراعي بدولة الإمارات العربية المتحدة، «إحنا أكبر منتج للتمور على مستوى العالم ولكن نوعية الأصناف غير معروف في أغلب الدول».

القاضي: أحد أهم القطاعات الواعدة لزيادة الاستثمارات

وأضاف «القاضي»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المهرجان يهدف إلى تسليط الضوء على هذا القطاع الواعد، حيث أن مصر تعتبر أحد أكبر منتجي التمور على مستوى العالم وينتج 1.7 مليون طن يمثلوا ما يزيد عن 18% من حجم الإنتاج العالمي للتمور، «بنعتبر القطاع أحد أهم القطاعات الواعدة لزيادة الاستثمارات وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية».

المهرجان يضم أكثر من 100 عارض

وأوضح أن المهرجان يهدف لتجميع كل المنتجين والمصنعين والمزارعين ومقدمي الخدمات الزراعية والصناعية بمكان واحد، ويضم أكثر من 100 عارض من المحافظات المنتجة للتمر، «كمان بيشرفنا عارضون من أشقائنا من السودان والإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية».

وأكد أن وزارة التجارة الصناعة قد أصدرت قرار بإنشاء لجنة قومية لتطوير قطاع التمور وتم دراسة هذا القطاع بشكل كامل مع وضع خطط وحلول لمضاعفة صادرات مصر من التمور، «إحنا بنصدر فعلا وصدرنا عام 2020 ما يقارب الـ43 ألف طن لـ63 دولة على رأسهم أندونسيا والمغرب وماليزيا، ولكن عندنا نوعية أصناف مختلفة».