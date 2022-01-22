وزير التعليم يتوعد المدارس الدولية بعد إغلاق أبوبها أمام الطلاب: «بكره هنتحاسب»

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة ضد بعض المدارس الدولية التي أمرت بعدم ذهاب الطلاب إليها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».

وأضاف وزير التعليم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على قناة «إم بي سي مصر»، أن مصر مُصنفة من أفضل 5 دول في العالم تعاملت مع كورونا من حيث التعليم خلال العامين الماضيين، كما أن تطوير المنظومة تزامن مع جائحة كورونا وهو ما صّعب المهمة للغاية على الوزارة، وتم الاستفادة من الجائحة عن طريق عمل منصات إلكترونية ضخمة جدًا ومتعددة ومختلفة لجميع الأعمار.

استغلال فترة جائحة كورونا في عمل بنية تكنولوجية جيدة

وأضاف «شوقي»، أنه تم استغلال فترة جائحة كورونا في عمل بنية تكنولوجية جيدة، وتطوير التعليم الفني أيضًا، كما أن هناك حلولا متنوعة للتعامل مع جائحة كورونا، متابعا: «إحنا بنعمل مناورة مع فيروس كورونا، وعدد المدراس اللي أعلنت إغلاقها بسبب الجائحة ومنع الطلاب من الإقدام إليها خلال هذا العام لم تتجاوز الـ 10 مدارس، وهي مدارس دولية، عرفناها بالاسم، وهنوجه لها رسائل شديدة اللهجة غدًا».

بعض المدارس الدولية بالغت في تطبيق التعليمات

وعن سبب تقديمه رسائل شديدة اللهجة للمدارس غدًا، قال وزير التربية والتعليم: «فيه نوع من المبالغة في تطبيق التعليمات، مش بتطبق زي ما إحنا قولنا، الشغل الإداري بتاعهم لينا ملاحظات عليه، عدا الـ 10 مدارس موضوع الإغلاق ده مش وارد خالص في باقي الجمهورية، وتم العمل على تطعيم كل المدرسين والعاملين في المنظومة التعليمية بنجاح بنسبة 98%، والدولة عكفت على ذلك، خلينا نستنى نشوف سبب إغلاقهم إيه بكره، بس الصورة الكبيرة الموضوع ده محصلش، العام الدارسي فيه 25 مليون طالب ماشي على أحسن ما يكون».